Le Havre. Inédit en Normandie : entre jeu vidéo et karting, le BattleKart débarque bientôt au City

C'est le nouveau défi de la bande à l'origine de Bee Le Havre. Après s'être attaqués en 2016 à l'économie du tourisme avec leurs bus jaunes, Bouna Diarra, Mahdi Ben Tahar et Alexandra Karavashkina se lancent dans les loisirs. Le trio est derrière Le City, la prochaine enseigne qui ouvrira ses portes au sein de La Nef, nouveau pôle de loisirs sorti de terre à l'entrée de la ville.

Un espace immersif

"C'est un espace de 6 000m2, avec des activités réparties sur trois niveaux, détaille Bouna Diarra, nous espérons pouvoir ouvrir courant février. En ce moment, le gros œuvre s'achève et on commence à installer les équipements. Le chantier aura mobilisé au total une centaine de personnes."

Les trois havrais misent particulièrement sur un concept venu de Belgique, encore inédit en Normandie, qui occupera la quasi-totalité du troisième niveau : le BattleKart. Pour l'instant, il faut encore un peu d'imagination pour se figurer les parties endiablées qui auront bientôt lieu ici, sur un espace de 2 000m2 entièrement vide. Pas de plots ou de bottes de pailles, ici, mais uniquement soixante-dix vidéoprojecteurs.

Le BattleKart débarque au Havre Impossible de lire le son.

"Quand on allume les vidéoprojecteurs, la piste apparaît, explique Bouna Diarra, c'est un concept immersif, qui mêle karting électrique et jeu vidéo. Vous êtes vraiment à bord d'un kart, mais l'interaction se fait à travers les projections." Comme dans un Mario Kart grandeur nature, si on jette un missile sur un adversaire, son véhicule se bloque et on peut le doubler. "C'est très familial, le jeu se décline en BattleFoot, BattleSnake, etc. Ce sera l'un des axes moteurs du City."

Pour les sportifs et les enfants

Au rez-de-chaussée du City, on trouvera cinq terrains de football et de basket, sur lesquels on pourra jouer en 3x3, 5x5 ou même s'entraîner seul aux tirs. L'espace accueillera aussi un espace de jeux pour les enfants. "Pour les 4-12 ans, il y aura une structure de huit mètres de haut avec des obstacles à franchir, des filets, de quoi grimper… Tout ce qu'aiment les enfants", sourit Alexandra Karavashkina. Un espace bébé pour les enfants entre 0 et 3 ans est aussi prévu.

Les structures sont en cours de montage.

Des espaces bar, restauration, des douches et des vestiaires complètent le tout, ainsi que trois salles dédiées aux séminaires, anniversaires et autres enterrements de vie de jeunes gens. "Elles seront privatisables toute l'année, pour des groupes allant jusqu'à plus de cent personnes."

