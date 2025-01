Place du commerce. Ça bouge chez vos commerçants du Havre

La boutique habille toutes les femmes, du 36 au 62. L'enseigne a ouvert fin novembre,rue de la République à Bolbec.

Stéphanie Bellet désespérait de ne pouvoir s'habiller avec style dans les grandes tailles. Elle a donc ouvert sa propre boutique. "Malgré nos rondeurs on peut s'habiller belle, chic et classe." La boutique propose ainsi différents styles, entre vêtements, chaussures, bijoux et accessoires. "Il s'agit de vêtements de bonne qualité, mais à prix raisonnable." Les jeans, par exemple, sont à partir de 25,90 euros. Toutes les semaines il y a des arrivages. Les Merveilles de Fanny est ouvert de 9h30 à 18h30 (fermeture le dimanche et le mercredi).