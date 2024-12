Seine-Maritime. Centre de loisirs indoor, spa pour bébés, photos d'iris... Découvrez les nouveaux commerces

Otopia,

centre de loisirs "indoor"

Cette nouvelle salle multi-activités a ouvert rue de Fleurus au Havre.

Jeux de société, karaoké, escape game et quiz sont réunis dans un seul lieu.

Une nouvelle salle de jeux indoor (en intérieur) a ouvert ses portes mi-septembre au Havre : Otopia.

A la tête de cette structure, Aurélien Largeas qui gère déjà l'escape game Escape Yourself présent dans la même rue. "C'est un concept innovant qui propose dans un même lieu différentes activités. Cela permet d'y rester plus longtemps." Dans une ambiance aux décors très travaillés, Otopia propose quatre univers différents. Un bar à jeux accueille les clients au rez-de-chaussée avec une centaine de jeux de société. Il est possible d'y consommer des boissons et de la petite restauration. Le centre dispose également de deux salles de karaoké d'une capacité de 15 personnes chacune avec un répertoire de 40 000 chansons. Pour les groupes, deux salles quiz game sont à tester (de 9 à 21 euros).

Un plateau d'émission télévisée a été reconstitué et les participants doivent répondre à des questions avec un buzzer. A l'étage, deux salles d'escape game ont été créées. L'une pour les débutants dans une ambiance casino et la deuxième pour les confirmés dans une ambiance plus mystérieuse, (de 22 à 27 euros). Otopia devrait également ouvrir début 2025 une nouvelle activité : le scream game, un jeu consistant à chasser les fantômes. Le centre est ouvert de 14h à minuit (fermeture le lundi) et tous les jours en période scolaire de 10h à minuit, rue de Fleurus au Havre.