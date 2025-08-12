En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Evreux. Faire le plein d'aventures en plein air au parc Arbr'en ciel 

Loisir. Accrobranche, mini-golf, combats de sumos… A Evreux, le parc Arbr'en Ciel offre une variété d'activités adaptées à tous les âges, idéales pour profiter des beaux jours.

Publié le 12/08/2025 à 10h00 - Par Maëlys Blondel
Evreux. Faire le plein d'aventures en plein air au parc Arbr'en ciel 
L'accrobranche est une valeur sûre des vacances. - CE2 - Arbr'en Ciel

Niché au cœur du domaine de Trangis, le parc Arbr'en Ciel d'Evreux propose une journée riche en aventures pour tous les âges. Dès 2 ans et demi, les plus jeunes peuvent s'initier aux parcours dans les arbres ou s'amuser dans les structures gonflables. Pour les plus grands, place aux sensations fortes avec la maxi tyrolienne, le saut de Tarzan ou même le surf volant. Sept niveaux de difficulté sont proposés.

Outre l'accrobranche, le parc offre un panel d'activités variées : laser game en extérieur, escape game en pleine nature, minigolf et même de quoi s'essayer au combat de sumo. Fous rires garantis !

Pratique. A partir de 12€. Ouvert tous les jours de 13h à 19h.

