Evreux. Faire le plein d'aventures en plein air au parc Arbr'en ciel 

Niché au cœur du domaine de Trangis, le parc Arbr'en Ciel d'Evreux propose une journée riche en aventures pour tous les âges. Dès 2 ans et demi, les plus jeunes peuvent s'initier aux parcours dans les arbres ou s'amuser dans les structures gonflables. Pour les plus grands, place aux sensations fortes avec la maxi tyrolienne, le saut de Tarzan ou même le surf volant. Sept niveaux de difficulté sont proposés.

Outre l'accrobranche, le parc offre un panel d'activités variées : laser game en extérieur, escape game en pleine nature, minigolf et même de quoi s'essayer au combat de sumo. Fous rires garantis !

Pratique. A partir de 12€. Ouvert tous les jours de 13h à 19h.