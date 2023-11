Évreux. Une salle de jeux en réalité virtuelle vient d'ouvrir : immersion totale

500m2 de sol blanc et noir, caractéristique de l'enseigne EVA, casques de réalité augmentée sur les yeux, armes virtuelles en main, voici les joueurs en pleine partie de jeux 2.0. Emmanuel Delarocque, le responsable de la salle d'Evreux l'assure : "L'immersion est totale". Ouverte depuis le mercredi 22 novembre dans un ancien entrepôt des années 1960, cette salle de jeux d'un nouveau genre a tout pour vous transporter dans un autre monde.

La réalité virtuelle poussée à son paroxysme

"Lorsque vous vous déplacez d'un mètre dans le jeu, vous le faites aussi en vrai. Vous pouvez vous cacher derrière des buissons, des rochers. L'illusion est parfaite", souligne le responsable d'Evreux. Cependant, dans l'arène, les règles sont strictes : on ne court pas, on ne se déplace pas au sol, on fait attention en reculant. La salle accueille deux arènes pouvant contenir 10 joueurs chacune.

Pendant quatre sessions de 10 minutes, les équipes pourront s'affronter selon deux modes. Le premier est le mode battle aréna à partir de 12 ans, qui consiste à défendre une zone avec son équipe en tirant sur les adversaires dans différents décors. Le second, réservé aux plus de 16 ans, consiste à repousser des zombies générés par l'intelligence artificielle.

Ni violence, ni sang

"Il n'y a pas de sang, c'est doux. Quand on est vaincus, on ne meurt pas, on retourne juste au point de départ", précise Frédéric Schmitt, associé d'Emmanuel Delarocque.

Le site offre également un point restauration, un bar, des vestiaires et même une salle de séminaire. Ce qui n'est pour l'instant qu'un jeu devrait rapidement se démocratiser. D'ailleurs, une branche professionnelle a déjà fait son apparition. "Il y a des compétitions nationales. Des équipes sont intéressées pour venir", conclut Frédéric Schmitt.

Pratique. EVA, 10, rue de Cocherel, à Evreux. Ouvert du mardi au dimanche. Tarifs allant de 19€ en heure creuse à 23€ en heure pleine pour 40 minutes de jeu. Pour le premier mois, 50% de réduction sur la session avec le code EVREUX50. Réservations sur eva.gg/fr