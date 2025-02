Rouen. Je me suis évadé d'une prison... lors d'un escape game en réalité virtuelle

Vous l'avez connu peut-être quai du Havre, le bar Les Explorateurs qui a trouvé sa nouvelle adresse rue de la République, continue de régaler les aventuriers rouennais avec ses scénarios d'escape game en réalité virtuelle (VR). L'établissement en compte une vingtaine, avec autant d'univers différents et d'énigmes à résoudre. Avec mon collègue Pierre, nous nous laissons conseiller par Gatien Benard, employé du bar et notre guide pour la soirée. "C'est comme un jeu vidéo, sauf que c'est un escape game… et on est vraiment dedans plutôt que d'être dans une console", tente-t-il de résumer à nous autres néophytes. Ce dernier nous conseille l'un des escape games du studio ARVI, "The Prison". Le pitch : s'évader d'une prison et ainsi échapper à la chaise électrique. Manettes en mains, casques sur les yeux et les oreilles, nous sommes prêts pour l'aventure.

Une expérience hautement immersive

La partie commence par un tutoriel résumant les possibilités d'interaction avec le jeu. S'il est possible de se mouvoir avec le casque VR, le joueur est retenu par une zone de marquage au sol, sorte de filet de sécurité à ne pas dépasser. L'idée étant d'éviter de percuter un mur, un autre joueur, voire de débrancher le casque dans un mouvement trop brusque. Passé le protocole de sécurité, le chrono de 60 minutes est lancé. On se retrouve dans nos cellules respectives. L'immersion est tout de suite impressionnante. Presque tous les objets sont "manipulables" en jeu ; un bout de journal posé sur le lit, un paquet de cigarettes et un morceau de savon sur le bord de l'évier et tiens, un tournevis.

Avec mon collègue, on s'empare de l'outil pour briser le fragile mur du fond de la cellule, et voilà que commence la cavale. Il faut s'accroupir, parfois s'agripper au mur, passer à travers des conduits d'aération ou des passages très étroits, ouvrir des trappes cachées, tout en évitant les gardiens. Pas de doute, on est bien dans un jeu vidéo mais où l'immersion est décuplée. Les énigmes, elles, sont simples dans l'ensemble. Malgré tout, nous rencontrons quelques obstacles qui retardent notre évasion. En cas de difficulté, le jeu débloque une option "aide" qui livre des indices sur la suite du jeu. Nous en utiliserons quatre au total sur toute l'aventure et déborderons de 4 minutes sur le chrono.

De retour dans la réalité, le verdict est unanime, l'expérience est réussie. Le jeu, au prix de 30 euros la séance, vaut le coup, surtout si c'est une première fois. "Ce n'est pas une technologie qui est très accessible pour soi-même donc la découvrir comme ça en bar peut être sympa", conclut Gatien Benard.