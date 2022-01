Rouen. À Rouen, les amateurs de jeux-vidéo ont maintenant leur bar

Il y a encore de la poussière partout, les meubles ne sont pas montés et les consoles de jeu ne sont pas branchées. Ce jeudi 29 juin 2017, à la veille de l'ouverture officielle des lieux, difficile d'imaginer que c'est un bar "e-sport" qui s'apprête à ouvrir ses portes.

C'est pourtant le projet que sont en train de concrétiser Pierre et Kévin avec leurs deux autres associés. "On avait déjà de l'expérience dans l'événementiel, notamment en organisant le Rouen Gaming Festival, confie Kévin. Et un jour, un de nous est arrivé avec cette idée de bar, c'est comme ça que ça a commencé." Quelques mois plus tard, les entrepreneurs ont défini les contours de leur projet.

Un QG des gamers

"On veut en faire un lieu pour réunir les gamers de Rouen, pour échanger, discuter et jouer lors de petits tournois", explique Pierre. Et pour attirer la clientèle spécifique des joueurs de jeux-vidéo, une grande partie des deux étages du Stormwin Coffee sera dédiée aux manettes, claviers et souris. "Il y aura dix ordinateurs avec une bonne connexion, des consoles dernière génération et quelques consoles plus anciennes", décrit Kévin. Une attention qui devrait plaire aux fans de "rétro-gaming" dans un espace où les jeux seront en libre-accès pour ceux qui prennent des consommations au bar.

À la veille de l'ouverture, les quatre associés sont convaincus par leur concept, même si certains ont essayé avant eux sans passer le cap de l'ouverture. À eux de jouer !

Stormwin Coffee, 21 rue Grand Pont à Rouen. Ouvert de 18h à minuit du dimanche au mercredi et de 18h à 2h du jeudi au samedi.

