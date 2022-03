Rouen. La rédaction a testé le nouvel escape game au Donjon !

Après le succès triomphal du précédent escape game du Donjon de Rouen (Seine-Maritime), Le Complot de Dammartin, qui s'est prolongé sur deux années et dont le scénario s'inspirait de la guerre de Cent ans, le Donjon renouvelle entièrement le concept et inaugure un hyper escape game, dans lequel la réalité virtuelle a son rôle à jouer.

La guerre de Cent ans

La Métropole Rouen Normandie a sollicité pour la conception de ce nouveau scénario une entreprise spécialisée et reconnue : Elucide. Cette intrigue nous plonge, une fois de plus, à l'époque de la guerre de Cent ans, afin de faire écho à l'histoire du Donjon, monument à caractère militaire aujourd'hui classé historique, construit à la demande de Philippe Auguste au XIIIe siècle. Seul vestige du château de Rouen, ce beau monument, particulièrement bien restauré, fournit un cadre idéal à l'intrigue : c'est dans un musée que les visiteurs doivent résoudre le mystère. Le jeune assistant du conservateur leur explique ce qu'on attend d'eux.

Un scénario original

L'assistant, qui viendra les soutenir tout au long de leur quête, fera office de maître du jeu. Il raconte que le vieux conservateur vient de mourir et que le musée est en danger car la collection va être entièrement rachetée par un aristocrate anglais. Or, parmi les artefacts conservés, le mystérieux coffre de Blanchard n'a pas encore livré son secret. Dans une lettre posthume, le conservateur laisse entendre que ce secret pourrait sauver le musée. C'est la mission qui est confiée aux participants : trouver le moyen d'ouvrir le coffre ! Les joueurs, une équipe de trois à six participants, ont une heure devant eux pour résoudre l'énigme et sauver le musée : le temps presse !

Il faut faire preuve de logique pour trouver les solutions à chaque problème. - Elodie Laval

Un concept unique

Si le principe de la chasse au trésor reste le même que dans un escape game classique, cette version est considérablement enrichie par des techniques de pointes. Les participants au jeu sont bien sûr invités à répondre à une suite d'énigmes, chaque bonne réponse permettant d'accéder au niveau suivant. Les indices se trouvent aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel, aujourd'hui et en 1419, date de la prise de Rouen par les Anglais : c'est toute l'originalité du projet ! Dans les collections du musée, les participants sont donc invités à trouver des indices, mais dès qu'ils enfilent les casques de réalité virtuelle, ils voyagent dans le passé à la quête d'autres indices. C'est donc un aller-retour constant entre réalité et virtuel que propose ce jeu.

Techniques de pointe

Les casques utilisés pour ce jeu ont été conçus par Novelab, une entreprise spécialisée dans la création d'expériences interactives. Équipés d'un système audio intégré et fonctionnant sans aucun fil, ces casques permettent aux participants de véritablement déambuler dans un espace virtuel : ce qui favorise le réalisme. Cela permet aux joueurs d'assister à des échanges, d'observer le monument tel qu'il était à l'époque de la guerre de Cent ans et d'y piocher des indices aujourd'hui disparus. La qualité des images, très surprenante, contribue à faire de ce jeu un moment vraiment magique.

Munis des casques virtuels, les joueurs voyagent dans le passé ! - Elodie Laval

Mercredi, jeudi et vendredi, de 16 h 30 à 23 h 30, samedi, de 15 h à 23 h 30 et dimanche, de 15 h à 22 h. 105€ la partie pour 3 à 6 joueurs. Réservation sur donjonderouen.com

