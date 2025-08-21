Orne. La première unité de soins palliatifs va ouvrir à Flers

C'est une première dans l'Orne. L'unité de soins palliatifs, inaugurée pendant ses travaux en janvier par la ministre de la Santé Catherine Vautrin, ouvrira lundi 1er septembre à l'hôpital Jacques Monod de Flers. Le service va compter 10 chambres individuelles pour des patients aux maladies extrêmement lourdes qui nécessitent un accompagnement spécifique. Il s'agit d'une prise en charge approfondie pour des situations complexes, en plus des unités mobiles déjà existantes.

Un service de proximité

La création de ce service répond aux besoins et aux directives nationales d'avoir dans chaque département une structure de soins palliatifs. "Cela permet aux patients d'avoir un service spécialisé à proximité et d'être hospitalisés auprès de leur famille", souligne Sandrine Chauvel, directrice des soins du groupement hospitalier des collines de Normandie.

Corps médical, mais aussi psychologues ou encore diététiciennes : une vingtaine de professionnels vont être affectés à cette unité. "La prise en charge est pluridisciplinaire", note-t-elle. "L'objectif est aussi d'accompagner les familles et l'environnement du patient dans le cadre de la maladie." Pour ce faire, un deuxième lit en chambre est à disposition des familles, ainsi qu'un accueil dans un studio d'un service et une salle famille, "pour en faire un lieu de vie plus qu'un lieu d'hospitalisation".