Flers. La ministre de la Santé Catherine Vautrin inaugure la future unité de soins palliatifs de l'hôpital

La future unité de soins palliatifs de l'hôpital de Flers a été inaugurée jeudi 16 janvier, en présence de la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Ce service, dont le centre hospitalier Jacques Monod n'était pas encore doté, démarre ses travaux au 5e étage de l'établissement pour entrer en fonction à l'été 2025.

Il va compter 10 chambres individuelles et se veut un lieu convivial, notamment avec la création d'une salle des familles composée d'une petite cuisine, une bibliothèque, de jouets et d'instruments de musique. "L'idée c'est d'être à l'hôpital sans se sentir à l'hôpital", explique la docteur Houdayer, médecin de l'équipe mobile en soins palliatifs. "Nous sommes sur des patients qui ont des maladies extrêmement lourdes et qui nécessitent un accompagnement spécifique pour être le moins mal possible dans une situation qui peut être une situation de souffrance importante", appuie Catherine Vautrin, qui salue cette ouverture.

La ministre Catherine Vautrin a échangé avec des patients.

La difficulté du recrutement

Cette future unité est une bonne nouvelle pour le territoire de Flers. La difficulté désormais est de trouver du personnel. Sur ce point, l'hôpital compte profiter de la sortie des écoles et notamment sur ses liens avec les formations d'infirmiers IFSI-IFAS de Flers et de Vire. Ces écoles font d'ailleurs leurs portes ouvertes respectivement samedi 1er février de 10h à 16h et vendredi 28 février de 17h30 à 20h30, et samedi 1er mars de 9h à 13h.

Au niveau national, "nous recrutons de la crèche jusqu'à l'établissement accueillant des personnes âgées", souligne la ministre de la Santé. "Je vais continuer d'avancer sur la formation et les campagnes de recrutement parce que beaucoup de nos concitoyens ne mesurent pas toutes les offres du secteur hospitalier", assure-t-elle, parlant de travail "humain" et "de cœur". La ministre a également rencontré les professionnels des urgences et de la pédiatrie. Elle s'est ensuite rendue dans les Ehpad de Flers, de Tinchebray-Bocage et de Bagnoles-de-l'Orne.