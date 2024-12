Flers. 27 ans après la dernière, des opérations de la cataracte sont de nouveau pratiquées à l'hôpital

Cela n'avait plus été réalisé depuis 27 ans. Des interventions chirurgicales de la cataracte sont effectuées à l'hôpital de Flers. Le professeur Jean-Claude Quintyn du CHU de Caen intervient une fois par semaine au centre hospitalier Jacques Monod et a déjà opéré 12 patients depuis la mi-novembre. Le dispositif est un succès et les délais d'opération commencent déjà à être importants. "Au moment où je vous parle, à chaque fois qu'on fait une consultation, les prochaines opérations sont programmées en mars", assure David Trouchaud, directeur du groupement hospitalier territorial Les Collines de Normandie.

Des délais déjà importants pour les opérations

Au-delà de cette opération, une offre d'ophtalmologie complète est proposée depuis quelques mois au centre hospitalier Jacques Monod. Un service important, monté en quatre mois pour pallier en mars le départ du dernier ophtalmologue en libéral de Flers. "On espère pouvoir élargir l'offre en proposant des opérations de paupières et des injections intra-vitréennes", termine David Trouchaud.