Calvados. Alerte orages : 40 litres d'eau par m² et de gros grêlons attendus

La Normandie, et plus largement la France, devrait être traversée par un important épisode orageux. Celui-ci contraint Météo France à placer le département du Calvados en vigilance orange dès 18h. Selon la préfecture, l'est du département sera notamment le plus impacté.

40mm de pluie

Les services de l'Etat font le point sur les phénomènes localement violents qui sont à craindre. En 1h ou 2h, jusqu'à 40mm de pluie pourraient tomber, soit 40 litres par mètre carré, alors que la grêle pourrait aussi s'abattre sur le territoire, de taille "moyenne" à "grosse".

L'activité électrique s'annonce soutenue, accompagnée de fortes rafales de vent. "Soyez particulièrement prudents sur la route : visibilité réduite, chaussée glissante, risques d'obstacles", recommande la préfecture.