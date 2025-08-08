Insolite. A Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port… pour tester les chiens sauveteurs

A l'occasion de la prochaine démonstration d'Aquadog Normandie, ce samedi 9 août, lors de la Fête de la mer, retour sur une scène qui avait marqué l'équipe lors de la même manifestation, deux ans plus tôt.

L'été 2023, sur le quai du port de Dives-sur-Mer (Calvados), le public s'était massé pour assister aux exercices de sauvetage canin. Les bénévoles de l'association venaient d'achever leur prestation, impeccablement exécutée, sous un soleil éclatant et les applaudissements nourris des spectateurs.

"Les chiens avaient été exemplaires !", se souvient aujourd'hui un membre de l'équipe.

C'est à ce moment qu'un curieux, resté en retrait, pose une question :

"Dites, vos chiens là… ils sauvent vraiment tout le monde ? Ou juste leur maître ?"

La réponse est catégorique de la part des bénévoles : oui, ces chiens sont entraînés pour secourir toute personne en détresse, qu'ils la connaissent ou non.

Des sauveteurs entraînés à toutes les situations

En effet, leur formation est longue. Trois à quatre ans pour maîtriser toutes les techniques, et ce en respectant la croissance de l'animal. Certaines races, comme le Terre-Neuve, ont des atouts indéniables :

"Leur double pelage imperméable, leur queue qui sert de gouvernail et leur robustesse en font des sauveteurs exceptionnels."

Des bénévoles d'Aquadog Normandie et leurs chiens sauveteurs, les terre-neuve, qui peuvent tracteur jusqu'à 8 fois leur poids ! - Aquadog

Le “test” grandeur nature

Cependant, cela ne semble pas convaincre le spectateur. Quelques instants plus tard, il retire ses habits, ne conservant que ses sous-vêtements. Un souvenir particulier qui a bien marqué l'association. “Un bon vieux slip, comme dans les grandes heures de camping au bord de mer !”, racontent-ils.

Il plonge dans le port. Sur la berge, les chiens dressent les oreilles, se lèvent d'un bond : la scène a déclenché leur réflexe instinctif.

"Ils sont toujours attirés par un bruit d'eau, c'est immédiat", explique un membre d'Aquadog Normandie. "Ils observent, et se tiennent prêts à intervenir."

Un sauvetage insolite mémorable

Face à ce nageur volontaire, l'opération prend un tour inhabituel. Les bénévoles interviennent pour éviter que tous les chiens ne se jettent simultanément à l'eau. L'un d'eux, choisi pour la manœuvre, ramène le nageur au bord.

L'homme, “visiblement ravi, les dents qui claquent” comme le décrivent les bénévoles, témoigne alors :

"Bon ben… ils sauvent tout le monde. J'ai bien fait de vérifier !"

Une discipline méconnue en France

Fondée en 2000, Aquadog Normandie multiplie les démonstrations, tout en plaidant pour une reconnaissance officielle du sauvetage canin, déjà en vigueur en Italie ou en Espagne.

"Notre ADN, c'est l'amour de nos chiens et ce qu'ils représentent au quotidien", rappellent ses membres. “Nous faisons un maximum de représentations pour promouvoir le sauvetage canin et avertir sur les dangers de la mer.” Et en ces temps où les noyades se multiplient en Normandie, c'est essentiel.

Où et quand assister à une représentation de sauvetage canin en mer

Si la scène du slip restera sans doute dans les annales du club, elle illustre aussi un point essentiel : l'instinct et la fiabilité de ces chiens, capables de réagir face à l'imprévu. Et qu'ils sauvent, vraiment, tout le monde.

Et si vous souhaitez vous aussi assister à une représentation donnée par le club, ou bien entraîner votre chien au sauvetage en mer, vous pouvez suivre l'association ICI.