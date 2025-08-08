En ce moment Starburster Fontaines D.C.
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Insolite. A Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port… pour tester les chiens sauveteurs

Insolite. Pendant la période estivale, à Dives-sur-Mer, une démonstration de sauvetage canin de l'association Aquadog a pris un tournant inattendu : un spectateur, décidé à vérifier l'efficacité des chiens sauveteurs, s'est jeté à l'eau. L'équipe de bénévoles témoigne.

Publié le 08/08/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. A Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port… pour tester les chiens sauveteurs
A Dives-sur-Mer, une démonstration d'Aquadog Normandie a tourné à la scène insolite. - Aquadog

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'occasion de la prochaine démonstration d'Aquadog Normandie, ce samedi 9 août, lors de la Fête de la mer, retour sur une scène qui avait marqué l'équipe lors de la même manifestation, deux ans plus tôt.

L'été 2023, sur le quai du port de Dives-sur-Mer (Calvados), le public s'était massé pour assister aux exercices de sauvetage canin. Les bénévoles de l'association venaient d'achever leur prestation, impeccablement exécutée, sous un soleil éclatant et les applaudissements nourris des spectateurs.

"Les chiens avaient été exemplaires !", se souvient aujourd'hui un membre de l'équipe.

C'est à ce moment qu'un curieux, resté en retrait, pose une question :

"Dites, vos chiens là… ils sauvent vraiment tout le monde ? Ou juste leur maître ?"

La réponse est catégorique de la part des bénévoles : oui, ces chiens sont entraînés pour secourir toute personne en détresse, qu'ils la connaissent ou non.

Des sauveteurs entraînés à toutes les situations

En effet, leur formation est longue. Trois à quatre ans pour maîtriser toutes les techniques, et ce en respectant la croissance de l'animal. Certaines races, comme le Terre-Neuve, ont des atouts indéniables :

"Leur double pelage imperméable, leur queue qui sert de gouvernail et leur robustesse en font des sauveteurs exceptionnels."

Des bénévoles d'Aquadog Normandie et leurs chiens sauveteurs, les terre-neuve, qui peuvent tracteur jusqu'à 8 fois leur poids !Des bénévoles d'Aquadog Normandie et leurs chiens sauveteurs, les terre-neuve, qui peuvent tracteur jusqu'à 8 fois leur poids ! - Aquadog

Le “test” grandeur nature

Cependant, cela ne semble pas convaincre le spectateur. Quelques instants plus tard, il retire ses habits, ne conservant que ses sous-vêtements. Un souvenir particulier qui a bien marqué l'association. “Un bon vieux slip, comme dans les grandes heures de camping au bord de mer !”, racontent-ils.

Il plonge dans le port. Sur la berge, les chiens dressent les oreilles, se lèvent d'un bond : la scène a déclenché leur réflexe instinctif.

"Ils sont toujours attirés par un bruit d'eau, c'est immédiat", explique un membre d'Aquadog Normandie. "Ils observent, et se tiennent prêts à intervenir."

Un sauvetage insolite mémorable

Face à ce nageur volontaire, l'opération prend un tour inhabituel. Les bénévoles interviennent pour éviter que tous les chiens ne se jettent simultanément à l'eau. L'un d'eux, choisi pour la manœuvre, ramène le nageur au bord.

L'homme, “visiblement ravi, les dents qui claquent” comme le décrivent les bénévoles, témoigne alors :

"Bon ben… ils sauvent tout le monde. J'ai bien fait de vérifier !"

Une discipline méconnue en France

Fondée en 2000, Aquadog Normandie multiplie les démonstrations, tout en plaidant pour une reconnaissance officielle du sauvetage canin, déjà en vigueur en Italie ou en Espagne.

"Notre ADN, c'est l'amour de nos chiens et ce qu'ils représentent au quotidien", rappellent ses membres. “Nous faisons un maximum de représentations pour promouvoir le sauvetage canin et avertir sur les dangers de la mer.” Et en ces temps où les noyades se multiplient en Normandie, c'est essentiel.

Où et quand assister à une représentation de sauvetage canin en mer

Si la scène du slip restera sans doute dans les annales du club, elle illustre aussi un point essentiel : l'instinct et la fiabilité de ces chiens, capables de réagir face à l'imprévu. Et qu'ils sauvent, vraiment, tout le monde.

Et si vous souhaitez vous aussi assister à une représentation donnée par le club, ou bien entraîner votre chien au sauvetage en mer, vous pouvez suivre l'association ICI.

Galerie photos
Des bénévoles d'Aquadog Normandie et leurs chiens sauveteurs, les terre-neuve, qui peuvent tracteur jusqu'à 8 fois leur poids ! - Aquadog

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. A Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port… pour tester les chiens sauveteurs
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple