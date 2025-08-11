[Photos] Dives-sur-Mer. Il a sauté en slip dans le port pour tester les chiens sauveteurs : il raconte

Souvenez-vous : à l'été 2023, l'association Aquadog Normandie réalisait, sur le port de Dives-sur-Mer (Calvados), une démonstration de sauvetage aquatique avec ses impressionnants chiens terre-neuve. L'événement, destiné à sensibiliser le public au rôle de ces chiens, avait pris une tournure inattendue lorsqu'un spectateur s'était jeté à l'eau, en slip, pour vérifier l'efficacité des animaux.

Notre article relatant cette scène insolite avait rencontré un fort écho sur les réseaux sociaux. Et contre toute attente, le protagoniste s'est reconnu en lisant ces lignes.

Des clichés inédits du jour J

A l'occasion de la même fête de Dives-sur-Mer, samedi 9 août, l'homme a pris contact avec l'association Aquadog pour partager deux photos prises par ses amis lors de son plongeon improvisé.

Sur les clichés, on distingue notamment Reggae, un Terre-Neuve de 80kg, qui avait alors moins de 3 ans. Ce jour-là, le chien sauveteur avait parfaitement joué son rôle, ramenant l'homme vers la rive.

[photo]

Le héros à quatre pattes impressionne encore

Hier encore, lors d'une nouvelle démonstration, Reggae a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa force. A la seule puissance de sa mâchoire, il a saisi la corde d'un vieux gréement de 3,5 tonnes appartenant au CAPA, et l'a tracté jusqu'au bord du port !

Encore une démonstration impressionnante… Heureusement qu'aucun bateau présent ce jour-là n'a eu l'idée saugrenue de s'échouer volontairement pour tester les chiens.

Si vous aussi vous voulez assister à une représentation, les informations sont à retrouver ici.

Une histoire qui finit bien… et fait sourire

Cette scène insolite a visiblement marqué tous ses protagonistes, des bénévoles d'Aquadog aux spectateurs présents ce jour-là. Et pour preuve : plusieurs mois après, l'homme en slip s'en souvient encore avec un large sourire. Une histoire qu'il raconte désormais volontiers, photos à l'appui, et qui restera comme l'un des moments les plus inattendus (et les plus amusants) des démonstrations de sauvetage canin à Dives-sur-Mer.

Et si l'on en retient l'image amusante, on n'oublie pas non plus le travail colossal accompli par Aquadog pour sensibiliser à la sécurité en mer.