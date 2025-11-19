En ce moment Autrement Julien LIEB
Insolite. Le chien parachutiste du D-Day devient une icône : une sculpture dévoilée en son honneur

Insolite. L'histoire spectaculaire d'un chien parachuté en Normandie lors du Débarquement de 1944 refait surface au Royaume-Uni. La BBC consacre un reportage au destin de ce berger croisé, décoré pour sa bravoure et désormais immortalisé par une sculpture dans sa ville natale.

Publié le 19/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Le chien parachutiste du D-Day devient une icône : une sculpture dévoilée en son honneur
L'inauguration de la statue de Bing avec les vétérans. - Fosse 107

On pourrait croire à une légende. Pourtant, l'histoire est bien réelle : un chien, Bing, croisé berger allemand et colley, a sauté en parachute lors du Débarquement en Normandie, avant de poursuivre l'opération en première ligne.

Offert à l'armée britannique à cause du rationnement, l'animal devient rapidement l'un des chiens militaires les plus performants de son unité. Selon la BBC, son parcours est "l'une des histoires militaires animales les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale", rapporte l'article.

Un soldat à quatre pattes devenu héros militaire

Formé dans un centre spécialisé du Hertfordshire, Bing rejoint le 13e bataillon de parachutistes avec une mission : repérer l'ennemi et protéger les soldats. Son premier saut en 1944, au-dessus de Ranville, tourne mal : Bing reste coincé dans un arbre. Sous le feu, le sergent Ken Bailey doit le libérer.

Dans l'article de la BBC, la PDSA (organisation caritative vétérinaire) confie : "Bing a poursuivi sa mission sans faillir, malgré les blessures et la fatigue."

L'animal participe ensuite aux opérations Plunder et Varsity en Allemagne, cumulant sept sauts en service actif.

Une récompense rare, l'équivalent animal de la Victoria Cross

Pour son courage, Bing reçoit en 1947 la médaille Dickin, la plus haute distinction animale du Royaume-Uni. "Une reconnaissance exceptionnelle", estime encore la BBC, qui rappelle que peu d'animaux l'ont obtenue.

Rendu à sa famille après la guerre, Bing s'éteint en 1955 et repose dans un cimetière dédié aux animaux décorés.

Une nouvelle sculpture révèle son histoire au grand public

C'est cette mémoire que la ville de Loughborough vient de raviver. Une sculpture métallique grandeur nature vient d'y être installée dans Queen's Park, juste avant les cérémonies du Remembrance Sunday.

Le maire y voit un symbole fort : "Bing fait partie intégrante de notre histoire militaire. Son courage mérite d'être transmis." L'œuvre rejoint celle d'un autre animal de guerre, Songster, un cheval déjà honoré dans le même parc.

Un hommage qui touche toute une génération

Pour les associations locales, cet hommage rappelle le rôle souvent oublié des animaux durant les conflits. "Nous cherchions un moyen fort de saluer l'engagement de nos forces armées, et l'histoire de Bing s'est imposée d'elle-même", explique Pat Cook, responsable de Loughborough in Bloom.

Avec cette statue, Bing redevient ainsi un héros du quotidien, 80 ans après son saut au-dessus de la Normandie.

Insolite. Le chien parachutiste du D-Day devient une icône : une sculpture dévoilée en son honneur
