Insolite. Pourquoi un village normand s'est lui-même rebaptisé "Bonheur-sur-Mer" ? TF1 n'a pas résisté à l'histoire !

Insolite. Diffusé le 3 octobre 2025, le JT de 13h de TF1 s'est offert une escapade pleine de sourires en Normandie. Direction une petite commune où les habitants respirent la joie de vivre au point de l'avoir rebaptisée eux-mêmes "Bonheur-sur-Mer".

Publié le 07/10/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Le reportage de TF1 débute sur un panneau qui intrigue : "Bonheur-sur-Mer". Pas de nouveau village au bord de la Manche, mais Blainville-sur-Mer, qui s'offre un surnom aussi tendre qu'évocateur. Les habitants, conquis par leur qualité de vie, ont décidé de s'amuser un peu avec cette idée lumineuse. Résultat : un nom symbolique devenu presque officiel dans les cœurs.

A la caméra, la journaliste de TF1 s'amuse :

"Savez-vous qu'il existe en France une commune que ses habitants ont rebaptisée tellement ils s'y sentent heureux ?"

Et elle ne croit pas si bien dire. Car ici, la bonne humeur est une institution.

Une idée née d'un habitant et adoptée par tout un village

Derrière le fameux panneau "Bonheur-sur-Mer", il y a Jean-Michel Pansard, un Blainvillais fier de l'être. L'homme, vêtu d'un tee-shirt "Blainvillais" dans le reportage, a eu cette idée simple : refléter en un mot l'esprit du village. Une idée partagée avec la mairie et validée par les habitants, heureux de vivre dans un endroit “où il ne fait jamais trop chaud ni trop froid”.

En quelques jours, le panneau est devenu une petite attraction locale, suscitant les sourires des visiteurs et l'attention des médias. Jusqu'à TF1, qui a mis en lumière cette initiative légère mais porteuse d'un vrai message : ici, on choisit d'être bien.

Entre mer, clochers et douceur de vivre

Ce qui fait le charme de Blainville-sur-Mer, ce n'est pas seulement son nouveau surnom. C'est l'équilibre parfait entre nature et tranquillité. Le village aligne des petites maisons typiques, un clocher bicolore reconnaissable entre mille et des balades iodées le long du littoral.

Les habitants vantent une vie "sans excès" : ni canicules étouffantes, ni hivers trop durs. Une météo tempérée, une communauté soudée, et une ambiance de bord de mer qui invite à lever le pied.

Une leçon de bonheur normand

"Bonheur-sur-Mer", c'est un peu la revanche du quotidien sur le stress. Dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, les Blainvillais rappellent qu'il existe encore des coins où il fait bon vivre (et rire). Ce surnom, à la fois poétique et authentique, résume l'état d'esprit d'une région qui cultive la simplicité et la convivialité. Et quand on voit les images des superbes vues… On les comprend d'autant plus !

