Orne. Un véhicule utilitaire renverse deux piétons : une personne grièvement blessée

Un grave accident de la route au Mêle-sur-Sarthe. Vendredi 5 décembre, un véhicule utilitaire a renversé deux piétons peu après 8h, dans la matinée. Une personnes est grièvement blessée.

Evacuation par hélicoptère

Trois autres personnes sont en état de choc, selon les sapeurs-pompiers de l'Orne. Les deux piétons impliqués ont été évacués vers le centre hospitalier d'Alençon et par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Angers. L'intervention a mobilisé neuf sapeurs-pompiers ainsi que la gendarmerie et l'autorité municipale.