

Orne. Un véhicule utilitaire renverse deux piétons : une personne grièvement blessée

Sécurité. Un accident de la circulation impliquant un véhicule utilitaire et deux piétons s'est produit au Mêle-sur-Sarthe, dans la matinée du vendredi 5 décembre. Une personne est grièvement blessée.

Publié le 05/12/2025 à 11h03, mis à jour le 05/12/2025 à 12h05 - Par Martin Patry
Une des deux victimes a été évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Angers. - Illustration

Un grave accident de la route au Mêle-sur-Sarthe. Vendredi 5 décembre, un véhicule utilitaire a renversé deux piétons peu après 8h, dans la matinée. Une personnes est grièvement blessée.

Evacuation par hélicoptère

Trois autres personnes sont en état de choc, selon les sapeurs-pompiers de l'Orne. Les deux piétons impliqués ont été évacués vers le centre hospitalier d'Alençon et par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Angers. L'intervention a mobilisé neuf sapeurs-pompiers ainsi que la gendarmerie et l'autorité municipale.

