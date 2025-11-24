Près de Flers. Un accident entre une locomotive et deux voitures fait deux blessés

Les pompiers sont intervenus vers 10h30, lundi 24 novembre, pour un accident entre deux voitures et une locomotive au niveau d'un passage à niveau. L'accident s'est produit à Messei, au passage à niveau 18.

Deux blessés

La locomotive ne transportait pas de passager. Sur les cinq personnes impliquées, deux ont été blessées. Elles ont été transportées au centre hospitalier de Flers en fin de matinée.