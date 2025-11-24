En ce moment bandaids Katy PERRY
Près de Flers. Un accident entre une locomotive et deux voitures fait deux blessés

Sécurité. Un accident entre deux voitures et une locomotive sans passager s'est produit à Messei, près de Flers, lundi 24 novembre. Blessées, deux personnes ont été transportées au centre hospitalier de Flers.

Publié le 24/11/2025 à 14h52 - Par Martin Patry
Une locomotive et deux voitures sont entrées en collision près de Flers, lundi 24 novembre. - Unsplash

Les pompiers sont intervenus vers 10h30, lundi 24 novembre, pour un accident entre deux voitures et une locomotive au niveau d'un passage à niveau. L'accident s'est produit à Messei, au passage à niveau 18.

Deux blessés

La locomotive ne transportait pas de passager. Sur les cinq personnes impliquées, deux ont été blessées. Elles ont été transportées au centre hospitalier de Flers en fin de matinée.

