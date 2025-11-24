Mortain-Bocage. La voiture tombe dans un ruisseau : un homme grièvement blessé

Une voiture a fini sa course dans un ruisseau à Notre-Dame-du-Touchet, près de Mortain dimanche 23 novembre en milieu de matinée. A l'arrivée des secours, le véhicule n'était pas immergé, mais le conducteur, un homme de 75 ans, était grièvement blessé. La victime a pu être secourue, elle a été médicalisée avant d'être transportée vers le centre hospitalier d'Avranches.