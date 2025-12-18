Pirou. Voiture contre scooter : un adolescent grièvement blessé

Une collision s'est produite entre une voiture et un scooter mercredi 17 décembre un peu avant 20h30 à Pirou, impasse de la rivière.

Un adolescent âgé de 14 ans a été grièvement blessé. Il a été médicalisé sur place par une équipe du Samu avant d'être évacué par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50 vers le CHU de Caen.

Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 45 ans, est indemne.