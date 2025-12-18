En ce moment Only when i sleep The CORRS
Pirou. Voiture contre scooter : un adolescent grièvement blessé

Sécurité. Un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé dans une collision entre son scooter et une voiture à Pirou, mercredi 17 décembre.

Publié le 18/12/2025 à 10h42, mis à jour le 18/12/2025 à 11h11 - Par Thierry Valoi
Pirou. Voiture contre scooter : un adolescent grièvement blessé
Un adolescent a été grièvement blessé dans une collision entre son scooter et une voiture. - Thierry Valoi

Une collision s'est produite entre une voiture et un scooter mercredi 17 décembre un peu avant 20h30 à Pirou, impasse de la rivière.

Un adolescent âgé de 14 ans a été grièvement blessé. Il a été médicalisé sur place par une équipe du Samu avant d'être évacué par l'hélicoptère de la Sécurité Civile Dragon 50 vers le CHU de Caen.

Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 45 ans, est indemne.

