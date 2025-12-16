En ce moment Save tonight Eagle-eye CHERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

"La France a un incroyable talent". Le Normand Herwan Legaillard a un projet fou s'il remporte la finale

Société. L'avaleur de sabre manchois Herwan Legaillard se prépare à la finale de "La France a un incroyable talent", mardi 16 décembre à 21h10 sur M6. Il s'est confié sur ses projets après l'émission.

Publié le 16/12/2025 à 12h00 - Par Julien Rojo
"La France a un incroyable talent". Le Normand Herwan Legaillard a un projet fou s'il remporte la finale
Herwan Legaillard se prépare à la finale de "La France a un Incroyable talent". - Julien THEUIL / M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est la dernière ligne droite pour Herwan Legaillard. L'acrobate normand participe mardi 16 décembre au soir à la finale de La France a un incroyable talent sur M6 à partir de 21h10. Depuis sa participation aux auditions en octobre, Herwan Legaillard a connu une ascension fulgurante : l'avaleur de sabre avait remporté le "golden buzzer" en quart de finale, le propulsant en demi-finale. "Etre en finale, c'est quelque chose d'incroyable. Je me retrouve entouré de neuf autres artistes exceptionnels", explique Herwan Legaillard. Forcément, cela entraîne un petit coup de pression. "J'ai un énorme stress, surtout que je fais tout moi-même : la chorégraphie, le découpage de mes musiques, les costumes… C'est aussi une course contre la montre", remarque l'avaleur de sabre.

Un projet sur Cherbourg ?

Malgré le stress, Herwan Legaillard pense déjà à l'après-LFAIT. "J'ai reçu plusieurs propositions de spectacles, c'est aussi pour les retombées professionnelles que l'on participe à l'émission." Remporter la compétition, et les 100 000 euros promis au vainqueur lui a déjà traversé l'esprit. "Cela pourrait m'aider à concrétiser le projet absolu de ma carrière : créer mon propre cabaret ou mon propre spectacle !", sourit le Manchois. Mais où pourrait-il installer cet établissement ? "Ma ville natale est quelque chose à laquelle je pense chaque fois. C'est aussi envisageable sur Paris", hésite Herwan Legaillard. Il pense à une solution de compromis. "Peut-être que je ferai un cabaret itinérant, histoire d'aller un peu partout en France."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
"La France a un incroyable talent". Le Normand Herwan Legaillard a un projet fou s'il remporte la finale
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple