"La France a un incroyable talent". Le Normand Herwan Legaillard a un projet fou s'il remporte la finale

C'est la dernière ligne droite pour Herwan Legaillard. L'acrobate normand participe mardi 16 décembre au soir à la finale de La France a un incroyable talent sur M6 à partir de 21h10. Depuis sa participation aux auditions en octobre, Herwan Legaillard a connu une ascension fulgurante : l'avaleur de sabre avait remporté le "golden buzzer" en quart de finale, le propulsant en demi-finale. "Etre en finale, c'est quelque chose d'incroyable. Je me retrouve entouré de neuf autres artistes exceptionnels", explique Herwan Legaillard. Forcément, cela entraîne un petit coup de pression. "J'ai un énorme stress, surtout que je fais tout moi-même : la chorégraphie, le découpage de mes musiques, les costumes… C'est aussi une course contre la montre", remarque l'avaleur de sabre.

Un projet sur Cherbourg ?

Malgré le stress, Herwan Legaillard pense déjà à l'après-LFAIT. "J'ai reçu plusieurs propositions de spectacles, c'est aussi pour les retombées professionnelles que l'on participe à l'émission." Remporter la compétition, et les 100 000 euros promis au vainqueur lui a déjà traversé l'esprit. "Cela pourrait m'aider à concrétiser le projet absolu de ma carrière : créer mon propre cabaret ou mon propre spectacle !", sourit le Manchois. Mais où pourrait-il installer cet établissement ? "Ma ville natale est quelque chose à laquelle je pense chaque fois. C'est aussi envisageable sur Paris", hésite Herwan Legaillard. Il pense à une solution de compromis. "Peut-être que je ferai un cabaret itinérant, histoire d'aller un peu partout en France."