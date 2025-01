Manche. Une soirée Cloclo et tartiflette ? On a trouvé le cabaret qui réalise vos rêves

Bonne nouvelle : vendredi 24 janvier, Claude François sera (presque) de retour en Normandie ! Enfin, son sosie officiel, Philippe Leroy, qui viendra enflammer la scène du cabaret Pretty Legs, situé près d'Avranches.

Et parce qu'un concert yé-yé sans une tartiflette maison serait un sacrilège (si, si, on vous l'assure), le cabaret a tout prévu pour combler vos papilles et vos oreilles.

Une soirée à s'en décrocher les pattes

Au programme : les tubes incontournables de Claude François interprétés par Philippe Leroy, accompagné par les Clodettes du cabaret. Sheila, Eddy Mitchell et d'autres stars des sixties seront également à l'honneur, pour une immersion totale dans cette époque mythique.

Réservation obligatoire sur le site du cabaret, pour 25€ par personne. Et souvenez-vous, comme le chantait Cloclo : "Ça s'en va et ça revient"… mais cette soirée-là, elle ne se reproduira pas deux fois !