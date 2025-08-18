En ce moment MAGNIFICENT U2
Près de Caen. Les talents normands à l'honneur au festival solidaire MayBe

Culture. Pour sa deuxième édition solidaire, du 29 au 30 août à Saint-Martin-de-May près de Caen, le festival MayBe propose une belle programmation normande.

Publié le 18/08/2025 à 14h05 - Par Elvire Alix
Le groupe normand Mes souliers sont rouges seront présents au concert.

Le festival MayBe revient pour une deuxième édition du 29 au 30 août à Saint-Martin-de-May près de Caen. Cet événement ne se contente pas de faire vibrer les foules : il place la solidarité au cœur de son projet. 50% de sa billetterie est reversée à la Fondation du CHU de Caen, permettant de soutenir l'accompagnement quotidien des enfants hospitalisés et de leurs parents.

Côté musique, le festival met à l'honneur les talents normands. Maddy Street, Agathe Plaisance, Jahen, Gogo Juice, 3pour100, DJ Kyls, ainsi que Le Blob et Mes souliers sont rouges partageront la scène aux côtés de la chanteuse Adé et Violet Indigo. Prix du pass 1 jour, 16 euros. 30 euros le pass 2 jours.

