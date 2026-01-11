Le Havre. Des agriculteurs tentent de bloquer le port pour dénoncer l'accord de libre-échange avec le Mercosur

Quelques centaines d'agriculteurs, pour la plupart membres du syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA), tentent de bloquer samedi 10 janvier le port du Havre, et envisagent de contrôler les camions qui y entrent ou sortent pour dénoncer l'accord signé par l'UE avec les pays du Mercosur, affirme l'un de leurs porte-parole.

Mobilisation sur le pont de Normandie

"Nous sommes 250 à 300 agriculteurs et une soixantaine de tracteurs, notre objectif est de bloquer un point névralgique de l'import-export en contrôlant tous les camions qui sortent du port du Havre à partir de dimanche soir", a déclaré à l'AFP Justin Lemaître, secrétaire général des JA76, un syndicat proche de la première organisation agricole française, la FNSEA. "Nous installons un camp de base pour passer la nuit sur place" a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, les agriculteurs des JA avaient mené une première action revendicative au Pont de Normandie tout proche, qu'ils ont quitté sur leurs tracteurs en milieu de journée pour aller rejoindre le port du Havre, a-t-il précisé.

Une action menée plusieurs jours au Havre

"C'est la première fois que nous organisons une opération de cette envergure, les agriculteurs viennent de toute la Normandie. Notre action, menée essentiellement par les JA, va durer plusieurs jours au Havre", a expliqué le responsable qui souhaite dénoncer les "produits importés non conformes aux règles de production européennes". Les manifestants prévoient de contrôler les camions qui viennent charger ou décharger au Havre. "Nous allons faire des barrages filtrants, nous ne voulons pas laisser entrer ou sortir des aliments" non conformes aux normes sanitaires et environnementales de production que respectent les agriculteurs français et européens, a-t-il dit.

Une opération de blocage symbolique

L'endroit choisi est stratégique, quelque 5.000 camions transportant des conteneurs ou des cargaisons de marchandises débarquées des bateaux y passent chaque jour, a-t-il fait valoir. "Nous savons que l'accord UE-Mercosur va être signé par la Commission, mais il reste des voies de recours, d'abord une saisine de la Cour européenne de justice, puis le Parlement européen peut voter contre" a-t-il espéré.

Vendredi 9 janvier, pour la même raison, une cinquantaine de tracteurs d'agriculteurs français et allemands ont bloqué le Pont de l'Europe reliant Strasbourg à Kehl, de l'autre côté du Rhin. Deux autoroutes à la frontière franco-belge ont aussi été bloquées ainsi qu'un dépôt pétrolier dans le nord de la France. Pour ses détracteurs, dont font partie les agriculteurs français, ce traité va bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés d'Amérique latine moins chers et pas forcément respectueux des normes européennes, faute de contrôles suffisants.

En supprimant une large part des droits de douane, l'accord favorise les exportations européennes de voitures, de machines, de vins, d'huile d'olive et de produits laitiers, et il facilite l'entrée en Europe de bœuf, de volaille, de sucre, riz, miel, et soja.

Avec AFP