[Live] US Avranches - Strasbourg : suivez le 16e de finale de la Coupe de France en direct

L'US Avranches a droit à un match de gala, samedi 10 janvier en 16e de finale de la Coupe de France. Les Manchois reçoivent Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, au stade René Fenouillère. Une rencontre à suivre en direct avec nous ! Coup d'envoi à 18h.
Ouverture du score par le RC Strasbourg !
11' : faute pour Strabsourg qui a un coup franc juste devant le corner droit d'Anthony Beuve. Le ballon est écarté. Une faute sifflé pour Avranches après un joueur normand qui a pris un petit coup.
10' : 66% de possession pour Strasbourg
4' : coup franc pour Strasbourg, dans sa surface de réparation
Avranches joue en bleu et Strasbourg en blanc ! Pour l'instant, les deux équipes se jaugent.
0' : le coup d'envoi vient d'être sifflé ! C'est parti à René Fenouillère, les Avranchinais ont 90 minutes pour se qualifié en quart de finale.
Entrée des deux équipes sur le terrain !!!
Le public est venu en nombre : 5000 personnes annonce le speaker.
La rencontre sera arbitrée par Mathieu Vernice. Cédric Hengbart entraîne l'US Avranches et Gary O'Neil officie pour Strasbourg depuis quelques jours seulement, après le départ de Liam Rosenior pour le banc de Chelsea.
Voici la composition de départ du RC Strasbourg :
1 Mike Louis Penders
2 Guemissongui Ouattara
3 Benjamin James Chilwell
4 Lucas Hogsberg
5 Ismaël Doukouré, capitaine
6 Samir El Mourabet
7 Diego Manuel Jadon Da Silva Moreira
8 Valentin Barco
9 Jaoquin Panichelli
10 Julio Cesar Enciso Espinola
11 Becket Fabrice Marti Godo Becket
Voici la composition de départ de l'US Avranches :
1 Anthony Beuve dans les buts
2 Damon Bansais
3 Paul Terrien
4 Baye Ablaye Mbaye
5 Emeric Dudouit
6 Jordan Adeoti
7 Steevy Mazikou
8 Charles Boateng
9 Nassim Sabihi
10 Jessy Pi, capitaine
11 Anas Lamrabette
Le parcours de Strasbourg
Equipe de Ligue 1, Strasbourg a directement commencé la compétition au stade des 32e de finale.
Le parcours de l'US Avranches
Les Manchois se sont donc toujours qualifiés au bout du suspense. Un présage pour ce soir ?
Bonjour à tous et bienvenue sur ce live !
L'US Avranches (National 2) reçoit Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, pour un 16e de finale de Coupe de France de gala. Le match commence dans une petite demi-heure. Pour vivre ce match en direct, restez avec nous !
