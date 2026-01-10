En ce moment We Pray COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Live] US Avranches - Strasbourg : suivez le 16e de finale de la Coupe de France en direct

L'US Avranches a droit à un match de gala, samedi 10 janvier en 16e de finale de la Coupe de France. Les Manchois reçoivent Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, au stade René Fenouillère. Une rencontre à suivre en direct avec nous ! Coup d'envoi à 18h.

Le 10 Janvier 2026 à 17:30
US AvranchesEquipe domicile
0
0
RC StrasbourgEquipe extérieur

Réagissez au live

Envoyer
En direct
Rafraichir le live Actualiser
13e Suivez le live de Tendance Ouest

Ouverture du score par le RC Strasbourg !

18h11

11' : faute pour Strabsourg qui a un coup franc juste devant le corner droit d'Anthony Beuve. Le ballon est écarté. Une faute sifflé pour Avranches après un joueur normand qui a pris un petit coup.

18h08

10' : 66% de possession pour Strasbourg

Strasbourg garde la possession du ballon. Strasbourg garde la possession du ballon.
18h06

4' : coup franc pour Strasbourg, dans sa surface de réparation

18h03

Avranches joue en bleu et Strasbourg en blanc ! Pour l'instant, les deux équipes se jaugent.

Avranches est en bleu. Avranches est en bleu.
Thibault Lecoq
18h01 Suivez le live de Tendance Ouest

0' : le coup d'envoi vient d'être sifflé ! C'est parti à René Fenouillère, les Avranchinais ont 90 minutes pour se qualifié en quart de finale.

17h57

Entrée des deux équipes sur le terrain !!!

17h57

Le public est venu en nombre : 5000 personnes annonce le speaker.

17h55

La rencontre sera arbitrée par Mathieu Vernice. Cédric Hengbart entraîne l'US Avranches et Gary O'Neil officie pour Strasbourg depuis quelques jours seulement, après le départ de Liam Rosenior pour le banc de Chelsea.

17h50

Voici la composition de départ du RC Strasbourg : 

1 Mike Louis Penders

2 Guemissongui Ouattara

3 Benjamin James Chilwell

4 Lucas Hogsberg

5 Ismaël Doukouré, capitaine

6 Samir El Mourabet

7 Diego Manuel Jadon Da Silva Moreira

8 Valentin Barco

9 Jaoquin Panichelli

10 Julio Cesar Enciso Espinola

11 Becket Fabrice Marti Godo Becket

17h45

Voici la composition de départ de l'US Avranches : 

1 Anthony Beuve dans les buts

2 Damon Bansais

3 Paul Terrien

4 Baye Ablaye Mbaye

5 Emeric Dudouit

6 Jordan  Adeoti

7 Steevy Mazikou

8 Charles Boateng

9 Nassim Sabihi

10 Jessy Pi, capitaine

11 Anas Lamrabette

17h44

Le public est venu nombreux : 5000 personnes a annoncé le speaker.

17h40

Le parcours de Strasbourg

  • 32e de finale : victoire 2-1 face à Dunkerque

Equipe de Ligue 1, Strasbourg a directement commencé la compétition au stade des 32e de finale.

17h36

Le parcours de l'US Avranches 

  • 7e tour : victoire aux tirs au but face au Paris 13 Athletico 
  • 8e tour : victoire une nouvelle fois aux tirs au but face à Aubervilliers
  • 32e de finale : nouvelle victoire aux tirs au but, cette fois-ci face à Brest, pensionnaire de Ligue 1

Les Manchois se sont donc toujours qualifiés au bout du suspense. Un présage pour ce soir ?

Thomas Coutant, La Manche Libre
17h31

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live ! 

L'US Avranches (National 2) reçoit Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, pour un 16e de finale de Coupe de France de gala. Le match commence dans une petite demi-heure. Pour vivre ce match en direct, restez avec nous !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Live] US Avranches - Strasbourg : suivez le 16e de finale de la Coupe de France en direct
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple