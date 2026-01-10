[Live] US Avranches - Strasbourg : suivez le 16e de finale de la Coupe de France en direct

L'US Avranches a droit à un match de gala, samedi 10 janvier en 16e de finale de la Coupe de France. Les Manchois reçoivent Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, au stade René Fenouillère. Une rencontre à suivre en direct avec nous ! Coup d'envoi à 18h.