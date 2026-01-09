Vimoutiers. Le préfet de l'Orne ordonne la vidange préventive d'un étang

La vidange de l'étang du Vitou, situé en amont de Vimoutiers, a été ordonnée vendredi 9 janvier à la demande de l'Etat. Le préfet de l'Orne a pris cette décision "pour des raisons de sécurité publique", précise le communiqué préfectoral, face à la dégradation du barrage et à l'absence d'entretien de cet ouvrage privé.

60 000 mètres cubes d'eau

L'étang qui couvre 3,6 hectares retient près de 60 000m³ d'eau grâce à un barrage en remblai. Mais sa dégradation fait suite à "l'absence d'entretien régulier", malgré plusieurs mises en demeure adressées aux propriétaires, soulignent les services de l'Etat. L'accès au site, propriété privée, est strictement interdit au public pendant toute la durée des travaux.