Orne. "On crève" : en colère, les agriculteurs déversent leurs bennes devant la préfecture

Agriculture. Plusieurs dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés à Alençon vendredi 19 décembre. D'abord bloqués par les forces de l'ordre, ils ont finalement déversé leurs bennes devant la préfecture en fin d'après-midi.

Publié le 19/12/2025 à 17h50 - Par Martin Patry
Vendredi 19 décembre, les tracteurs ont bloqué la route du Mans avant d'arriver devant la préfecture, à Alençon. - Martin Patry

La colère ne redescend pas chez les agriculteurs. "On crève, je n'ai pas peur de le dire, lance Donatien, qui n'a pas souhaité dévoiler son nom de famille. Si ma femme ne travaillait pas à côté, je n'aurais que la corde à me mettre autour du cou", poursuit l'agriculteur.

"La goutte de trop"

Rassemblés par dizaines devant la préfecture d'Alençon, les agriculteurs dénoncent notamment les accords du Mercosur. "Faire venir de la viande étrangère, moins bonne, alors que l'on nous force, nous, à faire des produits de qualité, c'est totalement déloyal", explique Donatien.

De son côté, Emmanuel Guilmeau, éleveur dans la Sarthe, dénonce les abattages totaux dans les cheptels atteints de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) ainsi que les taxes sur les engrais. "C'est un ras-le-bol général. On nous impose des normes sans arrêt. La DNC, c'est la goutte de trop, on n'avait pas besoin de ça", déplore-t-il alors que la Confédération paysanne de l'Orne exige la vaccination généralisée pour lutter contre la DNC.

