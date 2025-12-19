People. Ils étaient attendus pour les 20 ans de "L'Amour est dans le pré" : pourquoi Thierry Olive et Annie ne sont jamais venus

Pour célébrer ses deux décennies à l'antenne, M6 a mis les petits plats dans les grands. Deux émissions spéciales ont réuni près de 50 anciens candidats de L'Amour est dans le pré dans la Drôme, sous la houlette de Karine Le Marchand. Couples formés à l'écran, familles agrandies, célibataires assumés : chacun est venu raconter ce que l'émission avait changé dans sa vie.

Mais certains visages marquants n'étaient pas là. Si Justine et Patrice ont décliné l'invitation après des attaques subies sur les réseaux sociaux, une autre absence a particulièrement interpellé les téléspectateurs : celle de Thierry Olive et d'Annie.

Thierry Olive et Annie : un couple emblématique attendu pour l'anniversaire

Difficile d'imaginer les 20 ans de l'émission sans eux. Thierry Olive, éleveur normand au franc-parler devenu culte lors de la saison 7, avait profondément marqué le public. Sa rencontre avec Annie, suivie d'un mariage très médiatisé, reste l'une des histoires d'amour les plus populaires du programme.

Selon Le Figaro, le couple avait bien été convié aux festivités et comptait initialement faire le déplacement. Thierry Olive s'était même montré enthousiaste dans la presse régionale, évoquant un séjour prolongé et une organisation déjà anticipée sur sa ferme.

Une absence de dernière minute liée à des problèmes personnels

Alors pourquoi ce rendez-vous manqué ? Toujours selon Le Figaro, le couple aurait finalement renoncé après des difficultés personnelles survenues au moment du tournage. Une décision prise dans l'urgence, loin de toute polémique ou désaccord avec la production.

Aucune précision supplémentaire n'a été communiquée, et ni Thierry ni Annie n'ont souhaité s'exprimer publiquement sur le sujet. Une discrétion fidèle à l'attitude qu'ils ont adoptée ces dernières années, loin de l'exposition médiatique.

Retour sur une histoire qui a marqué les téléspectateurs

Lorsque Thierry Olive participe à l'émission en 2012, il traverse une période difficile. Veuf depuis plusieurs années après le décès de sa première épouse, il ne s'attend pas à retrouver l'amour. Son authenticité, son humour et son naturel séduisent pourtant rapidement le public… et Annie.

Assistante dentaire originaire de la région parisienne, plus réservée, elle tombe sous le charme du Normand. Leur histoire se concrétise par un mariage très suivi, au point de rassembler une foule impressionnante devant l'église normande où ils se sont dit oui.

Une notoriété assumée… puis un choix de vie plus discret

Après L'Amour est dans le pré, Thierry Olive multiplie les apparitions télévisées, notamment dans Fort Boyard ou Touche pas à mon poste. Mais avec le temps, le couple choisit de ralentir le rythme.

A la fin de l'été dernier, ils ont vendu leur exploitation agricole pour se lancer dans un nouveau projet : l'ouverture d'un gîte. Une nouvelle page, loin des caméras, mais toujours ancrée dans leur territoire.