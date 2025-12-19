Près de Bolbec. Apès avoir conduit dangereusement sur son deux-roues, un homme sous stupéfiants arrêté

Jeudi 18 décembre vers 21h45, la police a été intriguée par la conduite d'un homme sur la D6015 à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt. Au guidon de son cyclomoteur, il roulait à très faible allure et zigzaguait sur la chaussée, en direction du Havre.

A lire aussi. Cotentin. Un adolescent de 14 ans renversé par une voiture

Positif au THC

L'homme de 42 ans, un habitant du Havre, était positif au THC. De lui-même il a remis un sachet de résine de cannabis contenant 5,16 grammes de drogue. Il a avoué être un consommateur régulier. L'homme a été ramené au commissariat pour être présenté à un officier de police judiciaire. Son deux-roues a été immobilisé.