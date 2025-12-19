Un accident s'est produit vendredi 19 décembre un peu avant 8h, à Aumeville-Lestre, entre Montebourg et Saint-Vaast dans le Cotentin. Un garçon de 14 ans a été renversé par un véhicule, au lieu-dit La Rue. Onze pompiers de Carentan-les-Marais, Montebourg, Valognes et Saint-Vaast-La-Hougue ont été déployés pour lui venir en aide. L'enfant est légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Cherbourg.
Cotentin. Un adolescent de 14 ans renversé par une voiture
Sécurité. Les sapeurs-pompiers du Cotentin sont intervenus vendredi 19 décembre à Aumeville-Lestre, pour porter secours à un adolescent de 14 ans renversé par un véhicule.
Publié le 19/12/2025 à 11h02 - Par Julien Rojo
En direct
-
12h00Normandie. Quel département possède le plus de chômeurs ?
-
11h47Rouen. Quatre bibliothèques changent de nom, voici lesquelles
-
11h28Fait divers. Un stock d'armes conséquent découvert dans le Calvados
-
11h02Cotentin. Un adolescent de 14 ans renversé par une voiture
-
11h00Caen. La circulation toujours ralentie à cause des dégâts liés aux mobilisations agricoles
-
10h54Orne. Les Jeunes agriculteurs décorent leurs tracteurs avant les fêtes de fin d'année
-
09h57Cherbourg. Des personnes avec un handicap ont testé la prochaine attraction de la Cité de la mer
-
09h18Coutances. La piscine rembourse les séances annulées
-
09h05Cherbourg. Une marque bien connue va bientôt s'installer dans ce centre commercial
-
09h03Près de Rouen. Les pompiers interviennent pour limiter la pollution après une fuite de kérosène venant d'un poids lourd
-
09h03Caen. Déjà incarcéré, un homme condamné pour menaces de mort envers des policiers et destruction
-
09h00Jeu. Gagnez vos places pour le Tendance Live Alençon
-
08h59Patrimoine. "Des endroits qu'on ne peut pas visiter habituellement" : la société Juumo lance une série de visites virtuelles des églises rouennaises
-
08h55Jeu. "La Boîte à Gants" : gagnez vos places pour le Tendance Live Alençon
-
08h53[Photos]. "On veut pas crever !" : Une cinquantaine de tracteurs à Rouen contre le Mercosur
-
18/12Manifestation. Les agriculteurs quittent le rond-point du Zénith à Caen : pas d'action demain
-
18/12Star Academy. Le château se visite enfin ! Cours, rencontre de candidats (dont Pierre Garnier ?) : comment réserver gratuitement
-
18/12Insolite. Quel est cet ingrédient très surprenant que les jeunes ajoutent aux huîtres et qui serait délicieux ?
-
18/12Société. CDI, logement, pouvoir d'achat : une ville normande s'invite dans le top 3 des meilleurs plans en France
-
18/12Rives-en-Seine. Une fuite de gaz en centre-ville, 20 personnes évacuées par sécurité
Les plus lus
-
1 -"La France a un incroyable talent". Le Normand Herwan Legaillard a un projet fou s'il remporte la finale
-
2 -Manche. Un homme placé en détention provisoire après la mort du jeune cycliste de 13 ans
-
3 -Normandie. Finale de La France a un incroyable talent : à quelle place a terminé l'avaleur de sabres Herwan Legaillard ?
-
4 -Gault & Millau 2026. Une Normande est sacrée Cheffe pâtissière de l'année : où déguster ses desserts ?
-
5 -Concert gratuit. Le Tendance Live Alençon revient à Anova : découvrez la programmation complète !
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
Lot de vinyles Envermeu (76630) 500€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.