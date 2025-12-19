Cotentin. Un adolescent de 14 ans renversé par une voiture

Un accident s'est produit vendredi 19 décembre un peu avant 8h, à Aumeville-Lestre, entre Montebourg et Saint-Vaast dans le Cotentin. Un garçon de 14 ans a été renversé par un véhicule, au lieu-dit La Rue. Onze pompiers de Carentan-les-Marais, Montebourg, Valognes et Saint-Vaast-La-Hougue ont été déployés pour lui venir en aide. L'enfant est légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Cherbourg.