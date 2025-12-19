En ce moment The First Time Damiano DAVID
Cotentin. Un adolescent de 14 ans renversé par une voiture

Sécurité. Les sapeurs-pompiers du Cotentin sont intervenus vendredi 19 décembre à Aumeville-Lestre, pour porter secours à un adolescent de 14 ans renversé par un véhicule.

Publié le 19/12/2025 à 11h02 - Par Julien Rojo
Les pompiers sont intervenus vendredi 19 décembre pour prendre en charge un piéton renversé, dans le Cotentin. - Léa Quinio

Un accident s'est produit vendredi 19 décembre un peu avant 8h, à Aumeville-Lestre, entre Montebourg et Saint-Vaast dans le Cotentin. Un garçon de 14 ans a été renversé par un véhicule, au lieu-dit La Rue. Onze pompiers de Carentan-les-Marais, Montebourg, Valognes et Saint-Vaast-La-Hougue ont été déployés pour lui venir en aide. L'enfant est légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Cherbourg.

