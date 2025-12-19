En ce moment SIRENS CALL CATS ON TREES
Patrimoine. "Des endroits qu'on ne peut pas visiter habituellement" : la société Juumo lance une série de visites virtuelles des églises rouennaises

Patrimoine. Start-up installée à Now Coworking à Rouen, la société Juumo a lancé une série de visites virtuelles consacrée aux églises rouennaises en partenariat avec la Catho Rouen et l'influenceuse Elodie, guide local.

Publié le 19/12/2025 à 08h59 - Par Alexandre Leno
Charlotte Bougerie (La Catho Rouen) et Tom Laurent (Juuno) ont inauguré le panneau de visite virtuelle immersive de l'église Sainte-Jeanne-d'Arc. - Alexandre Leno

Le patrimoine religieux rouennais à l'ère du numérique. Juumo, start-up rouennaise spécialiste des visites virtuelles immersives, vient de développer une série de visites autour des églises de Rouen. Imaginées comme des audioguides avec l'appui de l'image et de l'immersion numérique à 360°, les visites virtuelles de Juumo permettent de se balader à l'intérieur des églises Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Maclou, et bientôt Saint-Goddard et Saint-Gervais et d'y découvrir tous leurs secrets. Pour profiter de ces "visites virtuelles 3.0", il suffira de scanner un QR code installé sur la devanture des édifices concernés et de débourser trois euros pour chaque entrée. Les porteurs du projet, Juumo et la Catho Rouen, ont d'ailleurs inauguré le premier panneau devant l'église Sainte-Jeanne-d'Arc sur la place du Vieux-Marché.

Des images au drone et du contenu audio et vidéo

"90 % de nos images sont faites au drone avec des images 360° c'est-à-dire que pour chaque panorama on a environ 45 photos", explique Tom Laurent, cofondateur de Juumo. "On ouvre des endroits qu'on ne peut pas visiter habituellement, je pense notamment à la tour Lanterne à Saint-Maclou." Si la plateforme permet de découvrir des églises peu souvent ouvertes telles que l'église Saint-Godard et l'église Saint-Gervais, elle permet aussi d'accompagner le visiteur sur des sites plus prisés comme Saint-Maclou ou Sainte-Jeanne-d'Arc place du Vieux-Marché. Cette église accueille presque 2000 visiteurs par jour. "Dans l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, jusqu'à aujourd'hui on avait juste une feuille avec la description des vitraux, on trouvait que c'était un peu maigre pour nos nombreux visiteurs", explique Charlotte Bougerie, déléguée pastorale pour la Catho Rouen, association qui a la charge des églises de Rouen à l'exception de la cathédrale. C'est elle qui a ouvert les portes des églises à la start-up Juumo. Mais la plateforme ne se contente pas de l'image, il y a toute une partie audio et vidéo comme un véritable guide de musée pour une durée moyenne de visite entre 20 et 45 minutes en fonction des sites.

La visite virtuelle permet de jongler entre textes, images à 360°, contenus vidéo et audio.La visite virtuelle permet de jongler entre textes, images à 360°, contenus vidéo et audio. - Alexandre Leno

Un contenu alimenté par Elodie Grandsir, guide à Rouen, et son compagnon Pierre Fabre. Les deux créateurs de contenu sont plus connus sous le nom d'Elodie guide local sur Instagram. "On avait dans l'idée de faire des lives Twitch pour nos abonnés qui ne peuvent pas se déplacer pour des visites guidées mais je ne me sentais pas très à l'aise dans l'exercice et Juumo est arrivé à ce moment-là, leur projet répondait à tout ce qu'on avait en tête", se félicite Elodie Grandsir. Le partenariat va se poursuivre dans le temps et le couple n'exclut pas de travailler sur d'autres visites virtuelles avec Juumo même en dehors de Rouen. Les fonds récoltés à chaque visite virtuelle sont réservés à Juumo et ses deux autres partenaires : la Catho Rouen et Elodie, guide local.

Juumo, qui compte trois salariés dont deux à Rouen à l'espace Now Coworking, fait de la visite virtuelle depuis 8 ans, essentiellement à destination des entreprises (Ehpad, lycée, magasin, espace de coworking, etc.).

Galerie photos
La visite virtuelle permet de jongler entre textes, images à 360°, contenus vidéo et audio. - Alexandre Leno

