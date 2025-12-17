En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Loto du patrimoine 2025. Voici comment sera utilisé votre argent en Normandie, les réponses site par site

Patrimoine. Manoirs, château, moulin, serre historique… cinq sites majeurs du patrimoine normand, en situation critique, bénéficient en 2025 d'un soutien financier du Loto du patrimoine, piloté par Stéphane Bern. Les montants ont été dévoilés mercredi 17 décembre, avec un objectif clair : empêcher l'effondrement et relancer la vie culturelle locale.

Publié le 17/12/2025 à 16h45, mis à jour le 17/12/2025 à 17h27 - Par Mathilde Rabaud
Loto du patrimoine 2025. Voici comment sera utilisé votre argent en Normandie, les réponses site par site
Ce que finance vraiment le Loto du patrimoine en Normandie (et pourquoi ça compte) - ici le manoir de Coupesarte. - Reine-Marie Desgrées du Loû

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Portée par la Mission Patrimoine, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ UNITED, l'édition 2025 du Loto du patrimoine marque un nouveau tournant.
Au total, 102 sites départementaux sont accompagnés en France. En Normandie, cinq monuments se partagent plus de 945 000 euros, des aides destinées à compléter les financements existants et à permettre le lancement (ou la poursuite) de travaux lourds et urgents.

Manoir de Coupesarte : le symbole du pays d'Auge en danger

Situé dans le Calvados, le manoir de Coupesarte bénéficie de la dotation maximale de 290 000 euros.
Ce manoir à pans de bois, emblématique de l'architecture augeronne, souffre de graves fragilités structurelles. Certaines parties menacent aujourd'hui de s'effondrer.

Ce qui va être fait : restauration des ailes du XVe et XVIIe siècles, reprise des façades, des charpentes et des toitures.
Et après ? Le site, déjà accessible lors d'événements, prévoit d'ouvrir davantage ses portes au public et d'accueillir manifestations culturelles et visites guidées.

Gisors : une chapelle médiévale promise à une seconde vie artistique

Dans l'Eure, la chapelle Saint-Laurent du Manoir de Vaux reçoit 200 000 euros.
Vestige du XIIIe siècle, cette chapelle est le plus ancien élément d'un vaste ensemble fortifié. Son état sanitaire est jugé alarmant, avec un risque réel d'effondrement.

Les travaux prévus : consolidation de la maçonnerie, restauration de la charpente et de la couverture, création de vitraux.
Objectif final : intégrer la chapelle à un futur centre d'art contemporain, ouvert au public dès la fin du chantier.

Château de Vauville : un monument face aux tempêtes du Cotentin

A quelques centaines de mètres de la mer, le château de Vauville dans la Manche, obtient 165 000 euros.
Ce château médiéval, niché dans un environnement naturel exceptionnel, subit de plein fouet les assauts du vent et de l'humidité.

Priorité absolue : la réfection complète des toitures, aujourd'hui trop fragiles pour résister aux tempêtes.
Un site déjà vivant : ouvert au public, doté d'un jardin labellisé "Jardin remarquable", le château attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Le château de Vauville, retenu par le Loto du Patrimoine.Le château de Vauville, retenu par le Loto du Patrimoine. - Jardin botanique de Vauville.

Orne : un ancien moulin transformé en lieu culturel rural

A Saint-Pierre-d'Entremont, le moulin de l'Hydre dans l'Orne, décroche 170 000 euros.
Ancienne filature puis site industriel, ce bâtiment du XIXe siècle est un témoin rare de l'histoire économique de la Suisse normande.

Le chantier : sécurisation du clos et couvert, restauration de la charpente et de la toiture.
Le projet : création d'une fabrique théâtrale en milieu rural, avec résidences d'artistes, salle de spectacle et reprise de la production hydroélectrique.

Léandre Gans et Simon Falgueires devant le Moulin de l'Hydre.Léandre Gans et Simon Falgueires devant le Moulin de l'Hydre. - Lucie Peudevin

Seine-Maritime : une serre historique bientôt ressuscitée

Dernier site normand retenu, la serre du château de Bois-Guilbert en Seine-Maritime, reçoit 120 000 euros.
Construite au XIXe siècle, elle figure parmi les premières serres françaises encore visibles aujourd'hui.

Pourquoi elle était fermée : corrosion avancée, vitrages fragilisés, risques pour le public.
La solution : un démontage complet, une restauration en atelier, puis un remontage à l'identique.
A terme : un nouvel espace pour expositions, ateliers artistiques et événements culturels.

De g. à d. Jean-Pierre Husson (Fondation du patrimoine), Arnaud et Bérengère de Pontac, devant la serre en cours de restauration.De g. à d. Jean-Pierre Husson (Fondation du patrimoine), Arnaud et Bérengère de Pontac, devant la serre en cours de restauration. - Sylvie Gosselin

Loto du patrimoine : comment candidater pour 2026 ?

L'appel à projets pour l'édition 2026 est déjà lancé. Propriétaires, communes et associations peuvent déposer leur dossier jusqu'au 28 février 2026 sur la plateforme officielle de la Mission Patrimoine.

Galerie photos
Léandre Gans et Simon Falgueires devant le Moulin de l'Hydre. - Lucie Peudevin De g. à d. Jean-Pierre Husson (Fondation du patrimoine), Arnaud et Bérengère de Pontac, devant la serre en cours de restauration. - Sylvie Gosselin Le château de Vauville, retenu par le Loto du Patrimoine. - Jardin botanique de Vauville.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Loto du patrimoine 2025. Voici comment sera utilisé votre argent en Normandie, les réponses site par site
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple