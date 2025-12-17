Loto du patrimoine 2025. Voici comment sera utilisé votre argent en Normandie, les réponses site par site

Portée par la Mission Patrimoine, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ UNITED, l'édition 2025 du Loto du patrimoine marque un nouveau tournant.

Au total, 102 sites départementaux sont accompagnés en France. En Normandie, cinq monuments se partagent plus de 945 000 euros, des aides destinées à compléter les financements existants et à permettre le lancement (ou la poursuite) de travaux lourds et urgents.

Manoir de Coupesarte : le symbole du pays d'Auge en danger

Situé dans le Calvados, le manoir de Coupesarte bénéficie de la dotation maximale de 290 000 euros.

Ce manoir à pans de bois, emblématique de l'architecture augeronne, souffre de graves fragilités structurelles. Certaines parties menacent aujourd'hui de s'effondrer.

Ce qui va être fait : restauration des ailes du XVe et XVIIe siècles, reprise des façades, des charpentes et des toitures.

Et après ? Le site, déjà accessible lors d'événements, prévoit d'ouvrir davantage ses portes au public et d'accueillir manifestations culturelles et visites guidées.

Gisors : une chapelle médiévale promise à une seconde vie artistique

Dans l'Eure, la chapelle Saint-Laurent du Manoir de Vaux reçoit 200 000 euros.

Vestige du XIIIe siècle, cette chapelle est le plus ancien élément d'un vaste ensemble fortifié. Son état sanitaire est jugé alarmant, avec un risque réel d'effondrement.

Les travaux prévus : consolidation de la maçonnerie, restauration de la charpente et de la couverture, création de vitraux.

Objectif final : intégrer la chapelle à un futur centre d'art contemporain, ouvert au public dès la fin du chantier.

Château de Vauville : un monument face aux tempêtes du Cotentin

A quelques centaines de mètres de la mer, le château de Vauville dans la Manche, obtient 165 000 euros.

Ce château médiéval, niché dans un environnement naturel exceptionnel, subit de plein fouet les assauts du vent et de l'humidité.

Priorité absolue : la réfection complète des toitures, aujourd'hui trop fragiles pour résister aux tempêtes.

Un site déjà vivant : ouvert au public, doté d'un jardin labellisé "Jardin remarquable", le château attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Le château de Vauville, retenu par le Loto du Patrimoine. - Jardin botanique de Vauville.

Orne : un ancien moulin transformé en lieu culturel rural

A Saint-Pierre-d'Entremont, le moulin de l'Hydre dans l'Orne, décroche 170 000 euros.

Ancienne filature puis site industriel, ce bâtiment du XIXe siècle est un témoin rare de l'histoire économique de la Suisse normande.

Le chantier : sécurisation du clos et couvert, restauration de la charpente et de la toiture.

Le projet : création d'une fabrique théâtrale en milieu rural, avec résidences d'artistes, salle de spectacle et reprise de la production hydroélectrique.

Léandre Gans et Simon Falgueires devant le Moulin de l'Hydre. - Lucie Peudevin

Seine-Maritime : une serre historique bientôt ressuscitée

Dernier site normand retenu, la serre du château de Bois-Guilbert en Seine-Maritime, reçoit 120 000 euros.

Construite au XIXe siècle, elle figure parmi les premières serres françaises encore visibles aujourd'hui.

Pourquoi elle était fermée : corrosion avancée, vitrages fragilisés, risques pour le public.

La solution : un démontage complet, une restauration en atelier, puis un remontage à l'identique.

A terme : un nouvel espace pour expositions, ateliers artistiques et événements culturels.

De g. à d. Jean-Pierre Husson (Fondation du patrimoine), Arnaud et Bérengère de Pontac, devant la serre en cours de restauration. - Sylvie Gosselin

Loto du patrimoine : comment candidater pour 2026 ?

L'appel à projets pour l'édition 2026 est déjà lancé. Propriétaires, communes et associations peuvent déposer leur dossier jusqu'au 28 février 2026 sur la plateforme officielle de la Mission Patrimoine.