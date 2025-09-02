Cotentin. Le jackpot pour le château de Vauville au Loto du Patrimoine ?

Véritable joyau de La Hague, le château de Vauville fait partie cette année de la sélection du Loto du Patrimoine. Son imposant donjon, édifié au XIIe siècle, témoigne encore de son passé de forteresse médiévale, profondément remaniée et agrandie au fil des siècles.

Un budget à 500 000 euros

Cette sélection tombe à point nommé pour son propriétaire, Eric Pellerin, qui engage un vaste chantier de restauration des toitures. Le budget nécessaire est estimé à 500 000 euros.

Depuis lundi 1er septembre, les tickets à gratter du Loto du Patrimoine sont disponibles à la vente. Le montant de l'aide allouée au château de Vauville sera connu en fin d'année, en fonction des recettes générées.

Au total, 102 sites en France bénéficient cette année de ce dispositif, dont cinq en Normandie. La liste complète est à retrouver sur tendanceouest.com