Près de Caen. Un piéton de 35 ans grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture

Sécurité. Un accident a eu lieu mardi 2 décembre en début de soirée. Une voiture a violemment renversé un piéton sur une route principale de la commune de Cagny, à l'est de Caen.

Publié le 03/12/2025 à 16h08, mis à jour le 03/12/2025 à 16h36 - Par Elvire Alix
Près de Caen. Un piéton de 35 ans grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture
La gendarmerie s'est rendue sur place pour connaître les circonstances du drame. - Illustration

Mardi 2 décembre, aux alentours de 19h45, un piéton a été renversé par une voiture dans le bourg de Cagny, à l'est de Caen.

La gendarmerie a ouvert une enquête

La victime, un homme de 35 ans, a été grièvement blessée dans l'accident et son pronostic vital était engagé au moment de la prise en charge par les secours.

Les pompiers et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus sur place. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.

