Manche. Deux hommes renversés par des voitures à quelques heures d'intervalle : les victimes conduites à l'hôpital

Deux accidents qui se sont déroulés vendredi 12 septembre dans la Manche ont fait deux blessés. Vendredi 12 septembre vers 20h30, un accident s'est produit au niveau de la rue Saint-Pierre dans la commune du Ham, près de Montebourg. Selon les pompiers, un homme de 63 ans a été renversé par un véhicule. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Cherbourg.

Un homme de 45 ans renversé à Cherbourg

A Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 12 septembre vers 21h30, un autre accident a au lieu rue Robert Lecouvey. Un homme de 45 ans a aussi été renversé par un véhicule. En raison de ses blessures, il a également été conduit à l'hôpital de Cherbourg.