Manche. Deux hommes renversés par des voitures à quelques heures d'intervalle : les victimes conduites à l'hôpital

Sécurité. Vendredi 12 septembre, deux accidents se sont produits dans la Manche. L'un s'est déroulé au sein de la commune du Ham et l'autre, à Cherbourg. Deux personnes blessées ont été conduites à l'hôpital.

Publié le 13/09/2025 à 10h54 - Par Justine Carrère
Vendredi 12 septembre, deux accidents de la route ont eu lieu dans la Manche. L'un se situait au Ham et l'autre à Cherbourg. Deux personnes ont été blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital. - Illustration

Deux accidents qui se sont déroulés vendredi 12 septembre dans la Manche ont fait deux blessés. Vendredi 12 septembre vers 20h30, un accident s'est produit au niveau de la rue Saint-Pierre dans la commune du Ham, près de Montebourg. Selon les pompiers, un homme de 63 ans a été renversé par un véhicule. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Cherbourg.

Un homme de 45 ans renversé à Cherbourg

A Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 12 septembre vers 21h30, un autre accident a au lieu rue Robert Lecouvey. Un homme de 45 ans a aussi été renversé par un véhicule. En raison de ses blessures, il a également été conduit à l'hôpital de Cherbourg.

