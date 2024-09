Manche. Un homme de 24 ans blessé après un accident de la route

Vendredi 27 septembre vers 10h20, un accident s'est produit entre un poids lourd et deux véhicules de tourisme sur l'autoroute A84, au niveau de la commune de Cromel dans la Manche. Selon les pompiers, sur les sept personnes impliquées dans cet accident, un homme de 24 ans a été blessé. Il a été transporté vers le centre hospitalier d'Avranches et les six autres victimes sont sorties indemnes.

La circulation a fortement été perturbée durant les opérations de secours dans le sens Rennes-Caen.