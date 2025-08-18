Rouen. Arthur Léonard raconte l'aventure Foot Multiple en livre

Après 5 années à sillonner l'Hexagone, Arthur Léonard a décidé de coucher sur le papier toutes ses aventures. Ce Rouennais de 29 ans est à la tête du compte Foot Multiple qui traite de l'actualité du ballon rond à travers ses ambiances de stade. A travers ses différents réseaux sociaux, le Normand va suivre les coulisses à la rencontre des fans qui font vivre l'âme des clubs. "Par exemple, j'ai pu interviewer le speaker du Racing Club de Strasbourg qui est une icône là-bas, j'ai essayé à chaque fois de trouver une personne qui a un amour profond pour son club". Des histoires à découvrir bientôt dans le livre Foot Multiple, dans les coulisses de 30 clubs populaires français, en prévente depuis lundi 11 août pour une sortie officielle d'ici fin septembre.

Et Arthur Léonard a de quoi évoquer de belles rencontres en pas moins de 365 matchs couverts sur 5 saisons, comme avec "Muriel", cette fan du RC Lens. "C'est la personne qui tient le bar historique des fans, tout le monde la connaît, c'est forcément précieux d'aller interviewer une personne comme ça qui a grandi avec le club."

Le Normand fédère une communauté de plus de 300 000 personnes (principalement sur Facebook) qu'il emmène donc tous les week-ends au bord des pelouses les plus animées de France, du niveau régional jusqu'aux plus grosses affiches de Ligue 1. Un peu à l'image de son club de cœur Auxerre et de son club de ville le FC Rouen, ce que préfère Arthur Léonard ce sont les formations de niveau intermédiaire. "Chez les amateurs on n'a pas l'ambiance du foot professionnel et dans le pro on n'a pas la proximité qu'il y a dans le foot amateur, remarque le spécialiste, mais les contre-exemples existent : Laval, Rouen, le Redstar, etc. Je me reconnais vraiment dans ces ambiances où il y a les deux."

En attendant la sortie officielle du livre, Arthur Léonard est de retour sur le terrain avec la reprise des championnats nationaux. Avec Foot Multiple, le Rouennais prévoit de couvrir pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations à la fin de l'année sur le même principe que les championnats nationaux français.