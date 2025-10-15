En ce moment Femme De Couleur SHY'M
SM Caen. Buteur pour la première fois en pro, Léo Milliner veut "vivre une montée"

Sport. Né à Bayeux et passé par Saint-Lô, Léo Milliner a fait toutes ses classes au SM Caen, des U9 aux pros.

Publié le 15/10/2025 à 13h30
SM Caen. Buteur pour la première fois en pro, Léo Milliner veut "vivre une montée"
Léo Milliner a marqué son premier but sous les couleurs du SM Caen face au Puy Foot 43. Joueur offensif polyvalent, il était titulaire pour la première fois de la saison face à l'AG Caen. - SM Caen - Théo Hamel

Signer votre premier contrat pro au SMC
cet été, était-ce une évidence ?

"C'était un rêve depuis tout petit, et c'est devenu au fur et à mesure un objectif. Ce n'est que le premier contrat, c'est une bonne chose, mais pas une finalité. A moi de montrer ce que je sais faire. Le club a toujours fait confiance aux jeunes. Maintenant que nous sommes malheureusement descendus, tout le monde compte sur tout le monde. Aux jeunes de montrer leur fougue, leur envie de gagner. Connaître une descente, c'est horrible mentalement, mais j'ai su en apprendre quelque chose. Je sais que je ne veux plus jamais connaître ça. Je veux vivre une montée."

Vous avez manqué le début de saison sur blessure, puis il y a eu ce premier but contre le Puy Foot 43 début octobre…

"Marquer mon premier but à d'Ornano, devant ma famille, ma copine, mes potes, le public… C'est énorme. Quand le kop chante ton nom, ce sont des émotions qu'on ne peut pas imaginer. Marquer le premier but, c'est le plus dur. Maintenant, je veux le refaire, car c'est une sensation indescriptible. Les images, je pense que je les ai revues une centaine de fois, au moins !"

Quel regard portez-vous
sur le début de saison du club ?

"On a fait plusieurs réunions, on s'est fixé des objectifs, tous ne sont pas remplis. Ça ne veut pas dire que le début de saison est raté. On a envie de bosser, on est sur la bonne voie. Nous ne sommes pas à la place qu'on espère, mais on travaille pour changer ça. Je vous assure qu'on va vous surprendre à la fin de l'année. Prochainement, on se déplace à Orléans (4e) et on reçoit le FC Rouen (1er). Si on veut remplir nos objectifs, il faut gagner."

En tant que jeune du coin, le derby contre Rouen, ça vous parle ?

"Je n'ai pas beaucoup joué contre le FC Rouen dans ma vie, je suis curieux. Je connais plus les matchs face au Havre. Un derby normand, c'est toujours plaisant à jouer, on se dépasse, on fait des efforts supplémentaires… C'est un match que l'on ne veut pas perdre, que les supporters aiment. L'année dernière, dans les moments compliqués, ils étaient toujours là. A nous de les remercier en gagnant, et en montrant que la Normandie est rouge et bleu."

Le tirage du 6e tour de la Coupe
de France a lieu le 15 octobre.
Contre qui aimeriez-vous tomber ?

"Contre Saint-Lô ce serait super, mon père est encore éducateur là-bas. J'ai aussi beaucoup de potes qui jouent à La Maladrerie. Mais peu importe l'adversaire : il faudra le battre."

