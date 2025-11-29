Caen. J'ai enregistré une musique au studio d'enregistrement Belface

Ce test fut l'occasion pour moi de lier mon activité de journaliste et ma passion pour la musique. Vendredi 21 novembre, Florent Billard (Flob) et Maxime Chesnais (Spiner) m'ont accueilli dans leur studio d'enregistrement flambant neuf à Caen : le Studio Belface. Ouvert depuis le 20 octobre, l'espace y est chaleureux et intimiste, pour y enregistrer sa musique dans des conditions professionnelles abordables.

Une matinée rythmée

A 9h, j'arrive en même temps que les deux fondateurs, qui se connaissent depuis le collège. Nous montons directement à l'étage, pour découvrir l'envers du décor. Avec des vinyles disposés aux quatre coins de la pièce, la salle de mixage comporte un ordinateur, des écrans, des synthétiseurs, des enceintes... Tout y est pour transformer une idée musicale en projet concret. Après leur avoir transféré deux parties piano enregistrées chez moi, me voici dans la cabine d'enregistrement, entouré de guitares, dans un style minimaliste et sobre. Debout devant le micro, j'ai un visuel sur ce que fait Spiner, aux manettes, grâce à un écran sur le mur. Après plusieurs prises vocales, Maxime Chesnais rajoute un petit coup de réverbération et de "sidechain", un outil utilisé pour mettre en valeur un instrument ou une voix dans une musique. Nous voilà avec deux "maquettes", qui ne sont pas encore des produits finis prêts à être publiés : "Il faut deux voire trois heures de mixage pour finaliser un projet", explique Spiner, l'ingénieur son du studio.

Florent Billard et Maxime Chesnais ont ouvert leur studio le 20 octobre dernier. - Léo Besselievre

"Un studio pour rassembler"

L'objectif du studio est "d'accueillir des artistes émergents comme confirmés, de rassembler", me dit Florent Billard. Et les deux compères savent de quoi ils parlent, exerçant dans la musique depuis plus de 15 ans. "Ça me saoulait de ne pas avoir un studio digne de ce nom", ajoute ironiquement Flob, lui aussi artiste, qui a commencé ses premiers projets musicaux chez lui. Il considère qu'"il manquait un studio avec cette énergie-là à Caen". Si, comme moi, vous rêvez de faire d'un projet musical une réalité, dans une qualité professionnelle, le Studio Belface s'occupe de tout : de l'enregistrement au mixage, en passant par le mastering (optimisation du son final pour tous les supports d'écoute) et même la communication. Pour l'heure, ces premières maquettes resteront un excellent souvenir de partage et de passion, à retrouver dans notre article sur tendanceouest.com.

Pratique. Studio Belface, 41 avenue du Six Juin, Caen. Tarifs : 50€/h, 150€/demi-journée. Infos et réservations au 07 65 63 73 33.