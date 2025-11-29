En ce moment The Dead dance (PI) Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. J'ai enregistré une musique au studio d'enregistrement Belface

Culture. Je suis allé enregistrer quelques morceaux comme un chanteur professionnel, le 21 novembre au Studio Belface de Caen.

Publié le 29/11/2025 à 13h00 - Par Léo Besselievre
Caen. J'ai enregistré une musique au studio d'enregistrement Belface
Florent Billard et Maxime Chesnais ont ouvert leur studio le 20 octobre dernier.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce test fut l'occasion pour moi de lier mon activité de journaliste et ma passion pour la musique. Vendredi 21 novembre, Florent Billard (Flob) et Maxime Chesnais (Spiner) m'ont accueilli dans leur studio d'enregistrement flambant neuf à Caen : le Studio Belface. Ouvert depuis le 20 octobre, l'espace y est chaleureux et intimiste, pour y enregistrer sa musique dans des conditions professionnelles abordables.

Une matinée rythmée

A 9h, j'arrive en même temps que les deux fondateurs, qui se connaissent depuis le collège. Nous montons directement à l'étage, pour découvrir l'envers du décor. Avec des vinyles disposés aux quatre coins de la pièce, la salle de mixage comporte un ordinateur, des écrans, des synthétiseurs, des enceintes... Tout y est pour transformer une idée musicale en projet concret. Après leur avoir transféré deux parties piano enregistrées chez moi, me voici dans la cabine d'enregistrement, entouré de guitares, dans un style minimaliste et sobre. Debout devant le micro, j'ai un visuel sur ce que fait Spiner, aux manettes, grâce à un écran sur le mur. Après plusieurs prises vocales, Maxime Chesnais rajoute un petit coup de réverbération et de "sidechain", un outil utilisé pour mettre en valeur un instrument ou une voix dans une musique. Nous voilà avec deux "maquettes", qui ne sont pas encore des produits finis prêts à être publiés : "Il faut deux voire trois heures de mixage pour finaliser un projet", explique Spiner, l'ingénieur son du studio.

Florent Billard et Maxime Chesnais ont ouvert leur studio le 20 octobre dernier.Florent Billard et Maxime Chesnais ont ouvert leur studio le 20 octobre dernier. - Léo Besselievre

"Un studio pour rassembler"

L'objectif du studio est "d'accueillir des artistes émergents comme confirmés, de rassembler", me dit Florent Billard. Et les deux compères savent de quoi ils parlent, exerçant dans la musique depuis plus de 15 ans. "Ça me saoulait de ne pas avoir un studio digne de ce nom", ajoute ironiquement Flob, lui aussi artiste, qui a commencé ses premiers projets musicaux chez lui. Il considère qu'"il manquait un studio avec cette énergie-là à Caen". Si, comme moi, vous rêvez de faire d'un projet musical une réalité, dans une qualité professionnelle, le Studio Belface s'occupe de tout : de l'enregistrement au mixage, en passant par le mastering (optimisation du son final pour tous les supports d'écoute) et même la communication. Pour l'heure, ces premières maquettes resteront un excellent souvenir de partage et de passion, à retrouver dans notre article sur tendanceouest.com.

Pratique. Studio Belface, 41 avenue du Six Juin, Caen. Tarifs : 50€/h, 150€/demi-journée. Infos et réservations au 07 65 63 73 33.

Galerie photos
Florent Billard et Maxime Chesnais ont ouvert leur studio le 20 octobre dernier. - Léo Besselievre

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. J'ai enregistré une musique au studio d'enregistrement Belface
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple