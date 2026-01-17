En ce moment End Of Beginning DJO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. J'ai essayé un jeu de tir en réalité virtuelle à EVA

Sport. J'ai testé un jeu de tir en réalité virtuelle à EVA à Mondeville, près de Caen. Casque sur la tête, j'ai évolué librement dans une arène de 500m² aux côtés d'autres joueurs.

Publié le 17/01/2026 à 13h00 - Par Léo Besselievre
Près de Caen. J'ai essayé un jeu de tir en réalité virtuelle à EVA
J'ai pu me déplacer (presque) librement, dans une salle de 500m2, avec sept autres joueurs. - Léo Besselievre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

De 2 à 10 joueurs, les sessions à EVA semblent être "une bonne alternative entre le jeu vidéo et la vraie vie", explique Bruno Henon, cogérant de ce centre de réalité virtuelle situé à Mondeville. En effet, vous êtes "libres" de vous déplacer dans un espace de 500m2, tout en étant immergé dans un monde parallèle, "ce qui empêche les nausées, car le corps bouge en même temps que ce qui est retranscrit dans le jeu". Le jeu de tir que j'ai pu essayer, créé par l'enseigne, leur permet d'être totalement flexible, avec près de 15 environnements différents.

En pleine immersion

Après un briefing de présentation, le "Game Master" ["Maître du jeu" en français, N.D.L.R.] nous donne une arme et un casque de réalité virtuelle.  Il me permet de voir mon arme et mes mains modélisées, ainsi que les autres joueurs. Pour cette session, j'ai fait équipe avec sept autres joueurs pour combattre des vagues successives de zombies, dans un laboratoire futuriste. Les armes étaient au choix, entre les classiques mitraillettes et fusils à pompe, en passant par les fusils d'assaut et à laser.

Les armes virtuelles d'EVA.Les armes virtuelles d'EVA. - Léo Besselievre

Il faut être vif, car entre les grenades à lancer, et nos armes à recharger, les morts-vivants n'attendront pas pour vous attaquer. Il faut aussi jouer stratégique avec ses coéquipiers, d'où le fait qu'on puisse s'entendre entre nous pour s'alerter mutuellement. Nous sommes venus à bout du méchant final alors qu'il nous restait seulement quelques secondes. Malgré le fait qu'on ne se connaissait pas du tout avant, cette activité nous a obligés à collaborer et à nous entraider.

Un projet 100 % français

L'idée a vu le jour en 2019, au salon du jeu vidéo de la "Paris Games Week", par trois adeptes de réalité virtuelle. Les premières salles en France ont commencé à fleurir post-Covid, à Paris, Reims ou encore Rouen et Le Havre. "A Caen, ça fait depuis le 26 décembre 2024 qu'on a ouvert avec Florian Colin, et une soirée d'anniversaire sera même prévue pour fêter ça le 28 janvier", annonce Bruno Henon. Depuis, des centres ont ouvert en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne.

Une partie de 30 minutes, sur réservation, coûte 23€ par joueur du vendredi au dimanche, et 20€ en semaine. Il est préférable d'arriver en avance pour aider au mieux le travail de préparation. Pour les plus compétitifs d'entre vous, vous pouvez vous inscrire et rejoindre les coupes locales, régionales, et pourquoi pas nationales !

Pratique. Esports Virtual Arenas, 20 Rue Michel Tournier, 14 120 Mondeville. Ouvert tous les jours, jusqu'à 23h. Infos et réservations sur eva.gg ou au 06 50 02 55 26.

Galerie photos
Les armes virtuelles d'EVA. - Léo Besselievre

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. J'ai essayé un jeu de tir en réalité virtuelle à EVA
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple