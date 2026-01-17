Près de Caen. J'ai essayé un jeu de tir en réalité virtuelle à EVA

De 2 à 10 joueurs, les sessions à EVA semblent être "une bonne alternative entre le jeu vidéo et la vraie vie", explique Bruno Henon, cogérant de ce centre de réalité virtuelle situé à Mondeville. En effet, vous êtes "libres" de vous déplacer dans un espace de 500m2, tout en étant immergé dans un monde parallèle, "ce qui empêche les nausées, car le corps bouge en même temps que ce qui est retranscrit dans le jeu". Le jeu de tir que j'ai pu essayer, créé par l'enseigne, leur permet d'être totalement flexible, avec près de 15 environnements différents.

En pleine immersion

Après un briefing de présentation, le "Game Master" ["Maître du jeu" en français, N.D.L.R.] nous donne une arme et un casque de réalité virtuelle. Il me permet de voir mon arme et mes mains modélisées, ainsi que les autres joueurs. Pour cette session, j'ai fait équipe avec sept autres joueurs pour combattre des vagues successives de zombies, dans un laboratoire futuriste. Les armes étaient au choix, entre les classiques mitraillettes et fusils à pompe, en passant par les fusils d'assaut et à laser.

Les armes virtuelles d'EVA. - Léo Besselievre

Il faut être vif, car entre les grenades à lancer, et nos armes à recharger, les morts-vivants n'attendront pas pour vous attaquer. Il faut aussi jouer stratégique avec ses coéquipiers, d'où le fait qu'on puisse s'entendre entre nous pour s'alerter mutuellement. Nous sommes venus à bout du méchant final alors qu'il nous restait seulement quelques secondes. Malgré le fait qu'on ne se connaissait pas du tout avant, cette activité nous a obligés à collaborer et à nous entraider.

Un projet 100 % français

L'idée a vu le jour en 2019, au salon du jeu vidéo de la "Paris Games Week", par trois adeptes de réalité virtuelle. Les premières salles en France ont commencé à fleurir post-Covid, à Paris, Reims ou encore Rouen et Le Havre. "A Caen, ça fait depuis le 26 décembre 2024 qu'on a ouvert avec Florian Colin, et une soirée d'anniversaire sera même prévue pour fêter ça le 28 janvier", annonce Bruno Henon. Depuis, des centres ont ouvert en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne.

Une partie de 30 minutes, sur réservation, coûte 23€ par joueur du vendredi au dimanche, et 20€ en semaine. Il est préférable d'arriver en avance pour aider au mieux le travail de préparation. Pour les plus compétitifs d'entre vous, vous pouvez vous inscrire et rejoindre les coupes locales, régionales, et pourquoi pas nationales !

Pratique. Esports Virtual Arenas, 20 Rue Michel Tournier, 14 120 Mondeville. Ouvert tous les jours, jusqu'à 23h. Infos et réservations sur eva.gg ou au 06 50 02 55 26.