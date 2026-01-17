En ce moment End Of Beginning DJO
Manche. Voiture contre cheval : deux personnes blessées transportées à l'hôpital après un accident

Sécurité. Vendredi 16 janvier, un véhicule a percuté un cheval à Saint-Ovin, dans la Manche. Deux personnes ont été blessées. Elles ont été conduites à l'hôpital.

Publié le 17/01/2026 à 12h30 - Par Justine Carrère
Manche. Voiture contre cheval : deux personnes blessées transportées à l'hôpital après un accident
Les pompiers de la Manche sont intervenus à Saint-Ovin vendredi 16 janvier pour un véhicule ayant percuté un cheval. - Illustration - Unsplash

Les pompiers de la Manche ont été engagés vers 20h pour un accident de circulation impliquant un véhicule. Ce dernier a percuté un cheval vendredi 16 janvier à Saint-Ovin, rue de la Goronnerie. Deux personnes ont été blessées.

Les victimes transportées à l'hôpital

Les secours ont indiqué que dans cet accident, trois personnes ont été impliquées. Une femme de 44 ans et un jeune homme de 17 ans ont été légèrement blessés et un homme de 44 ans s'en est sorti indemne. Les deux blessés ont été conduits au centre hospitalier d'Avranches.

Le cheval percuté par le véhicule n'a quant à lui pas survécu.

