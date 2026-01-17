Manche. Voiture contre cheval : deux personnes blessées transportées à l'hôpital après un accident

Les pompiers de la Manche ont été engagés vers 20h pour un accident de circulation impliquant un véhicule. Ce dernier a percuté un cheval vendredi 16 janvier à Saint-Ovin, rue de la Goronnerie. Deux personnes ont été blessées.

Les victimes transportées à l'hôpital

Les secours ont indiqué que dans cet accident, trois personnes ont été impliquées. Une femme de 44 ans et un jeune homme de 17 ans ont été légèrement blessés et un homme de 44 ans s'en est sorti indemne. Les deux blessés ont été conduits au centre hospitalier d'Avranches.

Le cheval percuté par le véhicule n'a quant à lui pas survécu.