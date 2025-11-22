En ce moment LET ME LOVE YOU MARIO
Saint-Fromond. Accident : une femme piégée dans son véhicule secourue par les pompiers et transportée à l'hôpital

Sécurité. Un accident est survenu vendredi 21 novembre en soirée sur la RD377 à Saint-Fromond dans la Manche. Une femme qui était piégée dans son véhicule a été prise en charge par les pompiers.

Publié le 22/11/2025 à 11h17 - Par Justine Carrère
Saint-Fromond. Accident : une femme piégée dans son véhicule secourue par les pompiers et transportée à l'hôpital
Les pompiers sont intervenus vendredi 21 novembre sur la RD 377 au niveau de Saint-Fromond dans la Manche. Une femme de 37 ans a été conduite à l'hôpital.

Vendredi 21 novembre, un accident a eu lieu dans la Manche vers 19h à Saint-Fromond près de Saint-Lô sur la RD 377. Selon les pompiers, un seul véhicule est impliqué. A son bord se trouvait une femme âgée de 37 ans, piégée dans son véhicule. Les secours ont réussi à l'en extraire. Blessée, elle a été conduite au centre hospitalier de Saint-Lô.

Au total, neuf pompiers se sont rendus sur place.

