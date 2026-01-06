En ce moment The First Time Damiano DAVID
Insolite. Un ministre singapourien retrouve son portefeuille… à Honfleur

Sécurité. En vacances en Normandie, un ministre singapourien avait perdu son portefeuille. Il a été remis à son propriétaire il y a quelques semaines.

Publié le 06/01/2026 à 15h40 - Par Léo Besselievre
Le portefeuille du ministre singapourien, Baey Yam Keng, a été retrouvé et restitué à son propriétaire. - Baey Yam Keng

C'est la belle histoire de cette fin d'année 2025. En vacances en Normandie, Baey Yam Keng, ministre des Transports et de la Culture de Singapour, avait perdu son portefeuille. La police nationale du Calvados a annoncé ce mardi 6 janvier qu'il a été restitué à son propriétaire.

"Une touriste a fait preuve de civisme"

La gentillesse et bienveillance d'une touriste ont été complimentées par la Police nationale. Celle-ci a restitué le bien dans son intégralité au commissariat de Honfleur, le 17 décembre dernier. Les policiers ont ensuite contacté Baey Yam Keng via les réseaux sociaux. Le ministre singapourien a été "ravi de l'accueil et du professionnalisme" des équipes policières, comme il l'a annoncé dans une publication Facebook datant du 25 décembre.

