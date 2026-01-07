En ce moment Sun goes down Robin SCHULZ
Cherbourg. Plusieurs braqueurs du bureau de tabac seront jugés en comparution immédiate

Sécurité. Deux suspects qui avaient braqué un bar-tabac à Cherbourg, samedi 3 janvier, vont comparaître rapidement devant les tribunaux.

Publié le 07/01/2026 à 16h13, mis à jour le 07/01/2026 à 16h36 - Par Julien Rojo
Les braqueurs du bureau de tabac Le Loubet vont être jugés jeudi 8 janvier. - Julien Rojo

Le bureau de tabac Le Loubet, situé à Cherbourg-en-Cotentin, a été visé par un braquage, samedi 3 janvier. Deux personnes étaient entrées dans le bâtiment. Elles avaient menacé la gérante et dérobés plus de 8 000 euros de butin. L'opération avait duré à peine plus de cinq minutes, selon la victime. Le procureur de la République de Cherbourg, Pierre-Yves Marot, indiquait mardi 6 janvier que trois mesures de garde à vue étaient en cours. Plusieurs témoins indiquaient avoir aperçu un troisième complice faisant le guet à l'extérieur.

Ils seront jugés demain

Des précisions ont été apportées, mercredi 7 janvier, par Pierre-Yves Marot. Deux hommes suspectés, l'un né en 1991, l'autre en 2003 ont bien été interpellés et placés en détention. Ils seront jugés en comparution immédiate, jeudi 8 janvier. Une partie des objets volés a été partiellement retrouvée par les enquêteurs. Les forces de l'ordre disposent "d'éléments insuffisants" pour poursuivre le troisième individu gardé à vue.

