Cherbourg. "Si tu fais ce qu'on te demande, on ne te fera rien" : des braqueurs volent un bureau de tabac

Le calme est revenu dans la rue Saint-Sauveur à Cherbourg-en-Cotentin. Pourtant cette tranquillité a été brisée samedi 3 janvier vers 18h48. Deux personnes ont braqué le bureau de tabac-épicerie Le Loubet en fin de journée. "En deux secondes, ils étaient déjà derrière le comptoir", se rappelle Sophie, la gérante. Elle faisait face seule aux deux voleurs ce soir-là. L'un des suspects insiste pour rester à proximité et lui demande d'ouvrir la caisse. Son complice vide de son côté le rayon de tabac. Les malfrats dérobent ensuite les jeux d'argent, ouvrent le coffre dans l'arrière-boutique, volent le téléphone de la gérante et renversent une télévision pensant couper les caméras du magasin. "Ils m'ont dit : 'Si tu fais ce qu'on te demande, on ne te fera rien'", se souvient Sophie. L'intervention a duré cinq minutes. Le préjudice s'élève à 8 000 euros. Une troisième personne se tenait à l'extérieur, faisant le guet, selon plusieurs témoins.

"Ce n'était pas une partie de plaisir"

Malgré le braquage, la propriétaire ne s'est pas sentie en danger. "Ce n'était pas une partie de plaisir non plus. On s'attend à être braqué en tant que bureau de tabac, c'est pour ça que l'on installe des caméras partout", explique la gérante. L'établissement avait pris d'autres mesures, comme une grille et une alarme. Elle regrette surtout la perte de son portable, et les démarches administratives qui suivent l'incident.

Plusieurs interpellations

Selon la victime, cinq personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Lors de son passage au commissariat, elle a croisé plusieurs suspects. "Aucun des deux ne me regardait dans les yeux, avec leurs capuches", détaille la propriétaire. L'enquête se poursuit.