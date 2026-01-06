En ce moment Come out and play The OFFSPRING
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cherbourg. "Si tu fais ce qu'on te demande, on ne te fera rien" : des braqueurs volent un bureau de tabac

Sécurité. Le bar-tabac Le Loubet a été braqué par plusieurs braqueurs, samedi 3 janvier, à Cherbourg. Les voleurs sont repartis avec 8 000 euros de butin.

Publié le 06/01/2026 à 11h40 - Par Julien Rojo
Cherbourg. "Si tu fais ce qu'on te demande, on ne te fera rien" : des braqueurs volent un bureau de tabac
Le bar-tabac Le Loubet a été braqué par au moins deux personnes, samedi 3 janvier. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le calme est revenu dans la rue Saint-Sauveur à Cherbourg-en-Cotentin. Pourtant cette tranquillité a été brisée samedi 3 janvier vers 18h48. Deux personnes ont braqué le bureau de tabac-épicerie Le Loubet en fin de journée. "En deux secondes, ils étaient déjà derrière le comptoir", se rappelle Sophie, la gérante. Elle faisait face seule aux deux voleurs ce soir-là. L'un des suspects insiste pour rester à proximité et lui demande d'ouvrir la caisse. Son complice vide de son côté le rayon de tabac. Les malfrats dérobent ensuite les jeux d'argent, ouvrent le coffre dans l'arrière-boutique, volent le téléphone de la gérante et renversent une télévision pensant couper les caméras du magasin. "Ils m'ont dit : 'Si tu fais ce qu'on te demande, on ne te fera rien'", se souvient Sophie. L'intervention a duré cinq minutes. Le préjudice s'élève à 8 000 euros. Une troisième personne se tenait à l'extérieur, faisant le guet, selon plusieurs témoins.

"Ce n'était pas une partie de plaisir"

Malgré le braquage, la propriétaire ne s'est pas sentie en danger. "Ce n'était pas une partie de plaisir non plus. On s'attend à être braqué en tant que bureau de tabac, c'est pour ça que l'on installe des caméras partout", explique la gérante. L'établissement avait pris d'autres mesures, comme une grille et une alarme. Elle regrette surtout la perte de son portable, et les démarches administratives qui suivent l'incident.

Plusieurs interpellations

Selon la victime, cinq personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Lors de son passage au commissariat, elle a croisé plusieurs suspects. "Aucun des deux ne me regardait dans les yeux, avec leurs capuches", détaille la propriétaire. L'enquête se poursuit.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m Talence (33400) 4€ Découvrir
Câble svga standard mâle mâle noir
Câble svga standard mâle mâle noir Talence (33400) 6€ Découvrir
Câble svga Haute Résolution 1,80 m
Câble svga Haute Résolution 1,80 m Talence (33400) 9€ Découvrir
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Cherbourg. "Si tu fais ce qu'on te demande, on ne te fera rien" : des braqueurs volent un bureau de tabac
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple