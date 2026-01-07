En ce moment il est où le bonheur Christophe MAE
Rouen. "Le sport marche de pair avec l'alimentation" : les conseils d'un coach pour brûler des calories après les fêtes

Sport. Kevin Chesnel, coach sportif à domicile, livre ses astuces pour bien aborder la reprise d'activité après les fêtes.

Publié le 07/01/2026 à 12h00 - Par Alexandre Leno
Rouen. "Le sport marche de pair avec l'alimentation" : les conseils d'un coach pour brûler des calories après les fêtes
L'important est d'être régulier dans ses entraînements plutôt que de vouloir performer. Le coach rouennais Kevin Chesnel offre ses conseils. - Ludovic Chesnel

On le sait, la période des fêtes est propice à tous les excès. Un moment éprouvant pour notre corps qui pousse nombre d'entre nous à envisager une reprise de l'activité sportive au sortir des festivités. Pour que cette résolution ne soit pas qu'une énième promesse en l'air, discipline et motivation sont vos principales boussoles. Pour autant, la reprise du sport peut se faire en douceur sans forcer le talent. "On peut très bien se remettre en forme chez soi rien qu'avec du poids de corps", explique Kevin Chesnel, coach sportif à domicile dans le secteur de Rouen. "Vous pouvez aussi vous procurer du petit matériel comme des agrès qui permettent de faire du sport rapidement à la maison."

Des efforts raisonnables

Pour le coach rouennais, la motivation grandit avec la régularité des exercices. Autrement dit, il faut y aller tranquillement pour durer. "Mieux vaut faire 2 à 3 séances par semaine toute l'année plutôt que d'en faire tous les jours et être dégoûté du sport au bout de deux mois." La course à pied peut être une bonne option pour ceux qui ne veulent pas trop investir. "Une bonne paire de chaussures suffit et le cardio va bien fonctionner derrière, confirme Kevin Chesnel. Le vélo c'est très bien aussi, c'est même une bonne alternative pour ceux qui ont des douleurs puisque la course à pied implique des impacts." Et pour les plus déterminés, le coach conseille de s'investir en salle de sport. "La salle c'est bien pour les gens qui ont justement commencé à domicile mais qui veulent aller un peu plus loin." Attention en revanche à ne pas surestimer ses capacités avec de trop lourdes charges au risque de se blesser.

La nutrition, le nerf de la guerre, pour perdre du poids comme pour en gagner

Mais le sport "marche de pair avec la nutrition", prévient le coach rouennais qui préconise une alimentation adaptée en fonction de ses objectifs. "Pour la perte de poids, il faut un petit déficit calorique, au contraire pour prendre du muscle il faut se diriger vers un surplus calorique léger avec tous les macronutriments ; protéines, glucides et lipides et les vitamines qui vont autour." Malgré tout, à moins d'être un athlète professionnel, faire quelques excès pendant les fêtes ne va pas avoir de gros impacts, "il suffit de reprendre la routine qu'on avait juste avant les fêtes et le corps va naturellement réguler". Avec son activité, Kevin Chesnel travaille généralement sur des objectifs de perte de poids ou de remise en forme avec un programme à chaque fois personnalisé et accompagné de conseils nutritionnels.

