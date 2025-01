Près de Caen. Vous voulez vous remettre au sport en 2025 ? Les conseils d'un instructeur fitness

Pierre Foucout est le responsable de la salle Petrus Instructeur Fitness à Bretteville-sur-Odon. Il donne ses conseils pour tenir ses résolutions sportives.

Vous avez de nouveaux clients

qui ont pris des résolutions sportives ?

"Oui, quelques nouvelles têtes. Pour le moment, ils reviennent, j'espère que ça va continuer. Je mets des choses en place pour essayer de les fidéliser."

Comment aider ces nouveaux sportifs

à tenir leurs résolutions ?

"On y va étape par étape, car souvent, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'activité physique depuis des mois ou des années. Il faut y aller crescendo, pour qu'ils prennent du plaisir, viennent et repartent avec le sourire. Je conseille aussi de pratiquer une activité avec des proches. Venir à plusieurs permet que ce soit plus drôle, et aide à se motiver. Quand on a moins envie de faire sa séance, on se dit que 's'il y va, j'y vais aussi' ! Je propose aussi des challenges, ça apporte un côté ludique."

Quelle activité faire pour débuter ?

"Le mieux est de faire du renforcement musculaire, et de ne pas brûler les étapes. Souvent, on veut venir cinq ou six fois la semaine, ce n'est pas le but. Mieux vaut commencer de manière modérée, et augmenter l'intensité ensuite. Si on démarre trop fort, on peut vite lâcher ou se blesser. Là, c'est le risque de ne plus jamais venir."

Comment on se motive plus tard

dans l'année si on a fini par abandonner ?

"Il faut toujours se fixer un objectif, à court ou moyen terme, et essayer de s'y tenir ce coup-ci. Ça peut être perdre tant de poids ou gagner tant de masse. Le défi permet de sortir de sa zone de confort."