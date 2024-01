Rouen. Comment se remettre en forme après les fêtes ? Quelques astuces signées Nathan Letort, coach sportif

Nathan Letort a 27 ans. Il est coach indépendant à la salle de sport l'Arène à Rouen. Il exerce ce métier depuis deux ans. Nathan coache ses clients de manière 100 % personnalisée, à l'aide de plusieurs programmes, en présentiel mais aussi en ligne.

Et pendant les fêtes, il ne faut pas culpabiliser ! Le conseil de Nathan : profiter et ne pas se priver lors de repas comme ceux des réveillons. A la suite de ça, on fait des exercices et on mange des glucides (riz, pâtes, bananes…). Le fait d'avoir une alimentation saine permet de retrouver de l'énergie.

Si vous mettre au sport fait partie de vos résolutions pour cette nouvelle année, vous devez y aller petit à petit et vous fixer un objectif. Nathan vous propose des circuits à réaliser, par exemple des séries qui mélangent squats, gainage et fentes.

Pratique. Contactez Nathan au 06 32 85 55 85 ou à coachingnathan08@gmail.com.