Le Havre. Le lycée Porte Océane ouvre une spécialité Education physique, pratiques et cultures sportives

Passer un baccalauréat orienté sur le sport : ce sera bientôt possible au lycée Porte Océane du Havre. Il ouvre une spécialité Education physique, pratiques et cultures sportives (EPPCS) accessible à tous les élèves de première générale, à compter de septembre 2025. "C'est une spécialité à part entière, avec quatre heures de cours en première et six heures en terminale où elle est notée coefficient 16 au bac", précise Florence Péridont, proviseure.

Economie du sport, corps humain…

Cette spécialité rare aborde le sport sous tous ses aspects. "L'idée n'est pas de former des sportifs de haut niveau, prévient François Bossu, directeur délégué aux formations, il y a des heures pour la pratique d'activité sportive mais aussi des heures de cours théoriques sur le corps humain, l'impact psychosocial du sport, les métiers du sport, etc." Les élèves doivent aussi organiser des projets en lien avec la pratique sportive. L'économie du sport et sa culture, comme l'histoire de l'olympisme, sont également au programme. "C'est une spécialité idéale pour s'orienter vers la filière STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) mais aussi le management du sport, l'enseignement, la gestion, le coaching", poursuit François Bossu.

François Bossu, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques Impossible de lire le son.

Quatre lycées en Seine-Maritime

C'est une nouvelle étape pour le lycée Porte Océane, où une trentaine de jeunes sportifs de haut niveau bénéficient d'aménagements d'emploi du temps. "Nous sommes devenus lycée Sport Etudes cette année scolaire, nous avions déjà une option EPS accessible dès la classe de seconde. Cette spécialité au bac complète l'offre et contribue à apporter une image dynamique et sportive du lycée", se réjouit Florence Péridont, qui espère attirer de nouveaux élèves.

Florence Péridont, proviseure du lycée Porte Océane Impossible de lire le son.

Les élèves de seconde choisissent en ce moment leurs spécialités pour la première. Il en existe 13 différentes en France, dont certaines plus rares, notamment Education physique, pratiques et cultures sportives (EPPCS). En Seine-Maritime, elle est également proposée au lycée Maupassant de Fécamp, au lycée Val de Seine à Grand-Quevilly et au lycée Anguier à Eu.