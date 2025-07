Résultats du bac 2025. Le classement des départements normands, et leur position face au reste de la France

Dans l'académie de Normandie, 52% des candidats au baccalauréat en 2025 sont en voie générale, 20% en voie technologique, et 28% en voie professionnelle.

Les taux d'admission provisoires sont dans la continuité de l'année précédente, avec au bac général : 90,7% de réussite, au bac technologique : 78,5%, et enfin au bac professionnel : 80,6%.

Ainsi, avec 85,4% de candidats admis, ce sont au total 28 069 élèves qui ont déjà décroché leur diplôme, en attente du second groupe (rattrapage). En France, la moyenne est à 85,75%, une très légère avance comparée à la région.

Quel est le département normand le plus performant au bac ?

La Manche prend la tête du classement en 2025 avec un taux d'admission global de 89,3%, toutes séries confondues. Voici les départements, par taux global de réussite (toutes voies confondues) :

• Manche : 89,3%

• Calvados : 87,4%

• Orne : 86,9%

• Eure : 83,4%

• Seine-Maritime : 83,7%

Une mention spéciale pour le Calvados, qui enregistre le meilleur taux de réussite en voie générale avec 90,9%.

Quelle filière obtient les meilleurs résultats en Normandie ?

Voici les taux de réussite selon les filières dans les cinq départements normands :

Voie générale :

• Orne : 90,2%

• Calvados : 90,9%

• Manche : 84,5%

• Seine-Maritime : 90%

• Eure : 89,2%

Voie technologique :

• Orne : 80.1%

• Manche : 73,9%

• Calvados : 82,4%

• Eure : 78,1%

• Seine-Maritime : 75,3%

Voie professionnelle :

• Calvados : 82,9%

• Orne : 85,2%

• Eure : 77,7%

• Manche : 83,7%

• Seine-Maritime : 75,3%

Et maintenant ? Place au rattrapage

Les épreuves du second groupe, dites de "rattrapage", concernent les candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10/20. Elles débuteront dès lundi 7 juillet 2025. Chaque année, elles permettent à plusieurs milliers de lycéens de décrocher leur diplôme in extremis.

Une ministre satisfaite

La ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne, a réagi le 4 juillet au matin : "Cette année, le taux de réussite est de 85,75%, quasiment identique à 2024. Je voudrais féliciter tous les nouveaux bacheliers pour ce couronnement de leur scolarité."